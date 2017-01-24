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Kapadokya'daki müzelere 1 milyon 493 bin ziyaretçi

24 Ocak 2017 Salı 11:32
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Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, 2016 yılında 1,5 milyona yakın ziyaretçi gezdi

Kapadokya'daki müzelere 1 milyon 493 bin ziyaretçi
NEVŞEHİR (AA) - Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi yeraltı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balonculuğu ile ünlü Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, geçen yıl 1 milyon 493 bin 493 turisti ağırladı.

AA muhabirinin Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeye gelen ziyaretçilerin 346 bin 321'i müzeleri ücretli gezdi, 1 milyon 147 bin 172 kişi ise okul ve araştırma gezileri için Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıdığı kolaylıklar kapsamında ücret ödemeden görme imkanı buldu.

En çok ziyaret edilen alanların başında gelen Göreme Açık Hava Müzesi, yıl boyu 510 bin 115 turisti ağırladı.

Bölgedeki önemli turistik alanlardan Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni 334 bin 93, Derinkuyu yer altı şehrini 285 bin 885 kişi ziyaret etti.

Turistler, doğal güzellikleriyle konuklarına adeta görsel şölen sunan Kapadokya'yı en çok mayıs ayında ziyaret etmeyi tercih etti. Mayısta 226 bin 348 ziyaretçi alan bölge, en sakin ayını 45 bin 960 turistle ocakta geçirdi. 
- 437 bin 198 ziyaret "müzekart"la gerçekleşti

Tarih boyunca çeşitli uygarlıkları barındıran, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla masalsı bir görünüm sergileyen Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezlere yapılan 437 bin 198 ziyaret de müzekart ile gerçekleştirdi.

Anadolu Haber Ajansı
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