JTR Başkanı Ayhan Güner: Yeniden adayım…

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) başkanı Ayhan Güner, birliğin 13 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı. Güner görev yaptıkları dönemi değerlendirirken Türk Mücevher Sektörünün tüm unsurlarına cesaret, çalışkanlık ve üretkenlikleri için teşekkür etti ve “Bu süreçte Türk mücevher sektörü her anlamda yaptıklarıyla meydan okudu” dedi.

2017 yılında mücevher ihracatının rekor kırdığını anımsatan Güner, bunun kendileri için bir sürpriz olmadığını ve yeni rekorların habercisi olduğunu belirtti. Görev yaptıkları dönemi değerlendiren Güner şöyle konuştu:

“2011 yılında 1 milyar 461 milyon Dolarlık ihracat yapan sektörümüz 2017 yılında 3 milyar 296 milyon Dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu süreçte 38 tane proje gerçekleştirdik. Bunları bir kitapçık yaparak dağıtacağız. Bu süreç zarfında Türkiye’de kimsenin gerçekleştirmeye cesaret edemediği alım heyeti rekorlarına imza attık ve nitelikli alıcıyı fuarlarımızda ağırladık. Bu fuarda da 4 otelimiz şimdiden doldu ve 1200 kişilik yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyoruz. İhracat yaptığımız coğrafyayı geliştirdik. Güney Amerika’dan Rusya’ya, Uzakdoğu’dan Avrupa’ya kadar yeni ülkelere ihracatımızı geliştirdik. Yurtdışı fuarlarımızdaki katılımımızı her anlamda geliştirdik. Yurtdışı fuarlarına katılıyorduk ama iş yapamıyorduk; artık iş yapıyoruz ve daha fazla üyemiz katılıyor. Bu bizim için övünç kaynağıdır. Artık fuar stantlarımız örnek gösteriliyor.”

Güner “Özellikle birlik üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Meslektaşlarımızdan gelen talebe karşılıksız kalmadık. Yeni projeleri yaşama geçirmek için yeniden başkanlığa aday olmaya karar verdik ve çalışmaya devam dedik” diyerek 13 Nisan 2018’de gerçekleştirilecek Mücevher İhracatçıları Birliği genel kurulda yeniden aday olacağını ilan etti.

