JETFORME ile haftasonunuzu kısa bir seyahatle benzersiz bir deneyime dönüştürmeye ne dersiniz?

Türkiye’nin yolcular ile jet sahiplerini buluşturarak kişiye özel uçuş imkânı sunan ilk özel jet platformu JETFORME ile dilediğiniz zaman dilediğiniz şehirlere uçarak farklı bir haftasonu geçirebilirsiniz. Kişiye ve gruplara özel uçuşlar sunan JETFORME’den koltuğunuzu kiralayarak ya da uçuş yaratarak kısa bir seyahat organize etmek artık Google Play ve AppStore’da yer alan JETFORME uygulaması ile daha da kolay. Farklı bir haftasonu deneyimi için tek yapmanız gereken, gitmek istediğiniz destinasyonu seçmek ve yerinizi ayırtmak. Hem yakın hem de vize uygulaması olmayan ülkelerden birini seçerek sevdiklerinizle unutulmayacak bir haftasonu geçirebilirsiniz. JETFORME ile keyifli bir tatil için vize uygulaması olmayan ülkeler arasından Gürcistan’da Batum’u; Karadağ’ın eğlenceli şehri Budva’yı; yemyeşil parkları ve keyifli restoranları ile Belgrad’ı; Kosova’nın başkenti Priştine’yi veya Makedonya’yı tercih edebilirsiniz.



Pasaport işlemleri ve özel terminal gibi ayrıcalıklarla Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Makedonya’yı ziyaret etmek için http://www.jetforme.com adresi üzerinden, Google Play ve AppStore’da yer alan JETFORME uygulamasından uçuşunuzu yaratabilir ya da mevcut bir uçuşta koltuk kiralayabilirsiniz.