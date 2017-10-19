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Jeep’te Sonbahar Fırsatları!

19 Ekim 2017 Perşembe 14:43
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Jeep, Ekim ayı kampanyasında tüm modelleri için avantajlı kredi fırsatları sunuyor. Kampanyada, Jeep Renegade Limited versiyonları, 75 bin TL'ye kadar 24 aya varan vadeyle 0.99 faizli eşit ödemeli cazip kredi seçeneğiyle satın alınabilirken, 3 bin 500 TL değerindeki Black Line Paketi de hediye ediliyor.

Jeep'te Sonbahar Fırsatları!
SUV araçların efsanevi markası Jeep Ekim ayına özel kredi kampanyası sunuyor. 2017 model Jeep Renegade Limited versiyonlarında geçerli olan kampanyada, Jeep sahibi olmak isteyen otomobilseverler 75 bin TL'ye kadar 24 aya varan vadeyle 0.99 faizli kredi imkânından yararlanabiliyor. Ayrıca peşin alımlarda Renegade Limited versiyonlarında opsiyonel olarak sunulan Black Line Paketi hediye ediliyor. Black Line Paketi ile birlikte, 18 inç boyutunda siyah alüminyum alaşımlı jantlar sunulurken, tavan rayları, radyatör ızgarası, Jeep logoları, sis farı çerçeveleri, tampon detayları ve stop grubu yuvalarında siyah renge yer veriliyor. İç mekânda da tüm dikişler, kapı içi panelleri ve kol dayamada siyah renk tonuyla bezeniyor.


Öte yandan Jeep'in çok kısa bir süre önce satışa sunulan, yeni Compass modelini tercih edecek SUV tutkunları için 72 bin TL'ye kadar 24 aya varan vadeyle 1.09 faizli eşit ödemeli kredi kampanyası devreye alınıyor.

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