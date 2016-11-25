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Jandarma'dan kadınlara karanfil

25 Kasım 2016 Cuma 13:27
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yol kontrol ve arama faaliyetinde kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

Jandarma'dan kadınlara karanfil
İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yol kontrol ve arama faaliyetinde kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler takdim etti. Eyüp İlçe Jandarma Komutanlığı sahasında bulunan Kemerburgaz'da yapılan asayiş uygulamasını müteakip kadın jandarma personelleri, vatandaşlara günün anlam ve önemine binaen karanfil, anahtarlık, takvim, çocuklar için yapboz gibi hediyeler verip, her zaman yaşadıkları sorunlarda yanlarında olduklarını iletti. Uygulamaya katılan vatandaşlar da jandarmanın gösterdiği hassasiyete teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. Uygulamaya katılan yolculardan Şaziye Altuntaş, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Her zaman kadınların birbirinin yanında dayanışma içerisinde olması lazım. Kadınlar birlik olduğu sürece biz bu şiddetle baş edebiliriz. Bu nazik davranışları için jandarmaya teşekkür ediyorum." dedi.

Zübeyde Erdoğan ise "Jandarmamıza, askerimize bu güzel uygulama için teşekkür ediyoruz. Kadına karşı her türlü şiddete 'hayır' diyoruz." diye konuştu.


Anadolu Haber Ajansı
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