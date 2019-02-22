Jaguar’ın yarışçısı I-PACE eTROPHY testlerden başarıyla geçti

Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen ABB FIA Formula E yarışlarında gövde gösterisi yapan Jaguar I-PACE eTROPHY, Jaguar Land Rover'ın kutup dairesi sınırında yer alan İsveç / Arjeplog tesisinde ve Kars / Çıldır Gölü’nde gerçekleştirilen sürüşlerde zorlu soğuk hava testlerine tabi tutuldu. Dünyanın en kuzeyindeki şarj noktasında pillerini dolduran Jaguar’ın elektrikli yarış otomobili I-PACE eTROPHY, zorlu koşullarda da üstün performans sergilemeyi başardı.

Panasonic Jaguar Racing’in Formula E pilotu Nelson Piquet Jr’ın direksiyonuna geçtiği Jaguar I-PACE eTROPHY, bölgedeki donmuş göller üzerinde hazırlanan parkurda limitlerine kadar kullanıldı. I-PACE eTROPHY’nin buz üzerindeki potansiyelini ortaya çıkarmak adına,çoğu otomobilin çalışma sıcaklığı olan -30 dereceden daha da soğuk hava koşullarında, trafiğe kapalı alanda yapılan sürüşlerde 195 km/s’lik son hızına ulaşmayı başardı.

Buz üstünde dengeli ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlayan Jaguar I-PACE eTROPHY, Borusan Otomotiv ekibi ve profesyonel BOM pilotları tarafından test edildi. Jaguar I-PACE eTROPHY, üstün güvenlik sistemleri sayesinde yoldan kopmadan stabil bir sürüş vadediyor.

Nelson Piquet Jr gerçekleştirilen test sürüşünün ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "I-PACE eTROPHY'yi bugün konfor alanından çıkardık ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda zorladık. I-PACE bu zorlu mücadeleyi başından sonuna kadar başarıyla tamamladı. Donmuş göllerde sürüş ve bu zor koşullarda performansı hissetmek, uzun bir süre unutamayacağım bir tecrübeydi.”

Bataryasının en gelişmiş termal yönetim sisteminin etkinliğini kanıtlamak üzere seri üretim Jaguar I-PACE’ten sonra ilk kez buz üzerine çıkan Jaguar I-PACE eTROPHY,sıfırın altındaki koşullarda üstün performans, verimlilik ve dayanıklılık sunduğunu kanıtladı. Jaguar I-PACE’de olduğu gibi 90kWh Lityum iyon bataryalardan güç alan Jaguar I-PACE eTROPHY, Ice Academy’deki Terra 53 50kW DC hızlı şarj noktalarında 90 dakikada şarj edilebiliyor. Jaguar I-PACE, DC hızlı şarjı (100kw) kullanarak sadece 40 dakikada %0’dan %80 pil doluluğuna ulaşabiliyor.