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İZMİR ADLİYESİ YAKINLARINDA PATLAMA

05 Ocak 2017 Perşembe 16:44
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İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.

İZMİR ADLİYESİ YAKINLARINDA PATLAMA
İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu
İzmir'deki terör saldırısında 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 2'si polis 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. 

2 terörist ölü ele geçirildi
Patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye trafik akışı kesildi
Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti.

Bir şüpheli ile ilgili çalışma başlatıldı
Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Anadolu Haber Ajansı
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