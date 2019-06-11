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İzlanda'da Emre'ye fırça uzatan genç açıklama yaptı

İzlanda havalimanında Emre Belözoğlu'na röportaj yaparken bulaşık fırçası uzatan kişinin kimliği ortaya çıktı. Corentin Siamang isimli Belçikalı şahıs, o sırada kendisinin de uçaktan indiğini ve yanında bulunan bulaşık fırçasını mikrofon gibi tutarak şaka yapmanın aklına geldiğini söyledi. Yarattığı diplomatik krize ise çok şaşırdığını açıklamasına ekledi.

İzlanda'da Emre'ye fırça uzatan genç açıklama yaptı

İzlanda havalimanında Emre Belözoğlu'na röportaj yaparken bulaşık fırçası uzatan kişinin kimliği ortaya çıktı. Corentin Siamang isimli Belçikalı şahıs, o sırada kendisinin de uçaktan indiğini ve yanında bulunan bulaşık fırçasını mikrofon gibi tutarak şaka yapmanın aklına geldiğini söyledi. Yarattığı diplomatik krize ise çok şaşırdığını açıklamasına ekledi.

11 Haziran 2019 Salı 11:34
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İzlanda'da Emre'ye fırça uzatan genç açıklama yaptı

 


A Milli Futbol Takımımız dün akşam İzlanda ile oynayacakları EURO 2020 eleme mücadelesi için İzlanda'ya uçtu.

Gazeteciler yaşanan durum hakkında bilgi almak için takım kaptanı Emre Belözoğlu ile röportaj yaparken, gazetecilerin arasına karışan bir genç mikrofon yerine bulaşık fırçası uzatmıştı.

Bu kişi dün gece saatlerinden beri neredeyse tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından aranıyordu. Tuvalet fırçası uzatan kişinin Belçikalı olduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabı ifşa olan Belçikalı kullanıcının son paylaşımlarından İzlanda'da olduğu anlaşılıyor. Corentin Siamang isimli provakatör kısa süre içerisinde tüm gönderilerini de kaldırdı.

HAKARET YOK, MİZAH VAR

Facebook sayfasından olayın detaylarını anlatan Siamang, tamamen mizah amaçlı bir davranış olduğunu ve hakaret etme niyetinin bulunmadığını belirtti.

Corentin Siamang'ın Facebook'ta anlattıkları şu şekilde:

"Arkadaşlar İzlanda'da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika'ya olan uçağımı beklerken, Türkiye Milli Takımı'nın havaalanına geleceğini kazara duydum. Aniden çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi.

Milli takım kaptanı ile röportaj yapmak için güvenlik tarafından fark edilmemeyi başardım. Gazeteciler ise ne yazık ki beni kaptanlarına tuvalet fırçası ile soru sorduğumu düşündü. Skandal bir anda bütün Türk kanallarında ve Türk medyasındaydı! Hatta olay daha ileri gitti ve Dışişleri Bakanı tweet bile attı.

Bu çılgınlık sona ermedi ve taraftarlar 'kaptanlarına tuvalet fırçası uzatmamı' kabul edilemez ve utanç verici buldu ve sosyal medyada beni aramaya koyuldu. Şansıma bir milyon takipçili bir sayfa bir İzlandalıyı günah keçisi olarak belirledi. Adamcağızın hesabına binlerce nefret mesajı gönderildi.

Ayrıca üç saat beklemelerinin benimle bir alakası yok! Yani gençler sakin olalım, tuttuğum bir tuvalet fırçası değil, (temiz) bir bulaşık fırçası, bu mizahtır, ona hakaret etmedim, bir insana bulaşık fırçası ile yaklaşmamı yasaklayan bir kanun da yok, ona basitçe 'Fransa karşısındaki büyük maçtan sonra nasıl hissediyorsunuz' diye sordum. Son olarak bulaşık fırçası mikrofon olarak kullanmak için tuvalet fırçasından daha uygun!"

Son olarak bulaşık fırçası mikrofon olarak kullanmak için tuvalet fırçasından daha uygun!"

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