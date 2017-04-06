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"İyi Kalpli Ol" ödülleri sahiplerini buldu

06 Nisan 2017 Perşembe 16:25
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- TKV Onursal Başkanı Yıldırımakın: "Kalp ve damar hastalıkları konusunda en önemli mücadele, insanları bilinçlendirmek"

İSTANBUL (AA) - Türk Kalp Vakfı (TKV) tarafından kalp ve damar hastalıkları farkındalığını arttırmak amacıyla yürütülen "İyi Kalpli Ol" ödülleri törenle sahiplerine verildi.

TKV Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın, 29. Kalp Haftası kapsamında gerçekleştirilen törende, kalp ve damar hastalıkları bakımından en önemli faktörün hareketsizlik olduğunu söyledi.

Kalp ve damar hastalıklarının kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı dinlemeden herkesi ilgilendirdiğini anlatan Yıldırımakın, bu konuda toplumu bilinçlendirmek istediklerini kaydetti.Yıldırımakın, "Özellikle de yarınların sahibi sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz için hareketsizliğin önemini gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bakın bu hastalık sadece insanları değil, hayvanları da tehdit ediyor. Kalp ve damar hastalıkları konusunda en önemli mücadele, insanları bilinçlendirmek." dedi.

Törende, Sakarya'daki bir okulda engelli öğrencisini sırtında taşıyarak spor yaptıran beden eğitimi öğretmeni Yahya Celep, Mersin'de kayak yarışından kazandığı para ödülü ile ihtiyaç sahibi öğrencilere 89 bot alan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Göksu Yeşildağ ve Gaziantep'te down sendromlu kardeşine kendini adayan ve bu amaçla bir dernek kuran Bengü Aslanpay'a ödül verildi.Ödül töreni, kısa film sunumu ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Anadolu Haber Ajansı
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