banner197
Ana SayfaGÜNCEL

İster hava ambulansı, ister keşif uçağı Pilatus PC-12, hızlı konfigürasyonlarla çok yönlü kullanım sunuyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:58
Bu haber 524 kez okundu

Uçuş mesafesi ve düşük yakıt tüketimi ile özel uçaklar arasında adından söz ettiren Pilatus’un PC-12NG turboprop modeli, farklı konfigürasyonlarla ihtiyaca göre şekillenebiliyor. Özel uçak, ambulans, arama-kurtarma, gözetleme ve keşif için tercih edilen PC-12NG, çim, asfalt, toprak gibi farklı zeminlerde de kısa mesafede kalkış yapabiliyor

İster hava ambulansı, ister keşif uçağı Pilatus PC-12, hızlı konfigürasyonlarla çok yönlü kullanım sunuyor
 AMAC Aerospace Turkey’in satış ve bakım haklarını üstlendiği Pilatus PC-12NG özel jetleri çok amaçlı kullanılabilirliği ve operasyonel esnekliği açısından dikkat çekiyor.
Basınçlandırılmış kabini ve yüksek irtifaya çıkabilme özelliğiyle PC-12NG özel jetleri, tespit edilmesi mümkün olmayan cisimleri uzaktan izleyebiliyor ve bu görevi güçlü motoru sayesinde standart yakıt kapasitesiyle 8 saatten fazla havada kalarak gerçekleştirebiliyor. Spectre konfigürasyonu olarak adlandırılan sistemle donatılmış ve geniş iç hacimli PC-12NG özel jetleri gövdesinde normalde gizli olan ama uçuş esnasında açılabilen bir görüntü algılayıcı bulunduruyor. PC-12NG özel jetleri, dünya çapında arama kurtarma operasyonlarında olduğu kadar güvenlik teşkilatları tarafından gözetleme ve keşif amaçlı olarak da kullanılabiliyor.

35 dakikada hava ambulansı
Pilatus PC-12NG uçakları, gerçekleştirilen hızlı konfigürasyon değişimi ile çok kısa bir sürede hava ambulansına dönüştürülebiliyor. Firmaların ihtiyaçlarına göre gerçekleşen ve hızlı ambulans konfigürasyonu uygulanan uçaklar, medikal kitlerin de eklenmesiyle 35 dakikada hava ambulansına dönüşüyor. Pilatus’u sürekli halde ambulans olarak kullanmak isteyenlere ise kabin içi kalıcı modifiye sağlanıyor. Sedye ve medikal kitler, tıbbi elektrik, oksijen ve vakum sistemleri de uçakta sürekli kalacak ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yerleştiriliyor. Uzun menzilli uçuş özelliğiyle helikopterlerden daha uzun ve daha hızlı nakil sağlayan Pilatus PC12-NG uçaklarda hastanın sağlığı ve rahatı için kabin basınçlama sistemi bulunuyor.

Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Pilatus PC-12, zorlu şartlarda asfalt veya toprak pistlere de iniş sağlayabiliyor.  6 – 8 yolcu için üst düzey konforlu koltukları, eşsiz kargo kapısı gibi özelliklerin yanı sıra medikal tahliye ve kargo gibi görevleri üslenebilen Pilatus PC-12 maliyet konusunda da en düşük rakamlarla hizmet veriyor. Kolay bakım ve parça değişimi imkanı sağlayan Pilatus PC-12 ile , IFR ve VFR uçuşları da gerçekleştirebiliyor.

VIP konfigürasyonlu bir PC-12NG’nin temel performans parametreleri:
Kalkış Mesafesi         : 808 m
İniş Mesafesi : 558 m
Maksimum Tırmanma Hızı : 585 m/dk
Maksimum Seyir Hızı : 519 km/sa.
Maksimum Menzil                 : 2915 km 
Maksimum Uçuş Yüksekliğ         : 9144 m

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.