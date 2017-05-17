İster hava ambulansı, ister keşif uçağı Pilatus PC-12, hızlı konfigürasyonlarla çok yönlü kullanım sunuyor

Basınçlandırılmış kabini ve yüksek irtifaya çıkabilme özelliğiyle PC-12NG özel jetleri, tespit edilmesi mümkün olmayan cisimleri uzaktan izleyebiliyor ve bu görevi güçlü motoru sayesinde standart yakıt kapasitesiyle 8 saatten fazla havada kalarak gerçekleştirebiliyor. Spectre konfigürasyonu olarak adlandırılan sistemle donatılmış ve geniş iç hacimli PC-12NG özel jetleri gövdesinde normalde gizli olan ama uçuş esnasında açılabilen bir görüntü algılayıcı bulunduruyor. PC-12NG özel jetleri, dünya çapında arama kurtarma operasyonlarında olduğu kadar güvenlik teşkilatları tarafından gözetleme ve keşif amaçlı olarak da kullanılabiliyor.

35 dakikada hava ambulansı

Pilatus PC-12NG uçakları, gerçekleştirilen hızlı konfigürasyon değişimi ile çok kısa bir sürede hava ambulansına dönüştürülebiliyor. Firmaların ihtiyaçlarına göre gerçekleşen ve hızlı ambulans konfigürasyonu uygulanan uçaklar, medikal kitlerin de eklenmesiyle 35 dakikada hava ambulansına dönüşüyor. Pilatus’u sürekli halde ambulans olarak kullanmak isteyenlere ise kabin içi kalıcı modifiye sağlanıyor. Sedye ve medikal kitler, tıbbi elektrik, oksijen ve vakum sistemleri de uçakta sürekli kalacak ve acil durumlarda kullanılacak şekilde yerleştiriliyor. Uzun menzilli uçuş özelliğiyle helikopterlerden daha uzun ve daha hızlı nakil sağlayan Pilatus PC12-NG uçaklarda hastanın sağlığı ve rahatı için kabin basınçlama sistemi bulunuyor.

Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Pilatus PC-12, zorlu şartlarda asfalt veya toprak pistlere de iniş sağlayabiliyor. 6 – 8 yolcu için üst düzey konforlu koltukları, eşsiz kargo kapısı gibi özelliklerin yanı sıra medikal tahliye ve kargo gibi görevleri üslenebilen Pilatus PC-12 maliyet konusunda da en düşük rakamlarla hizmet veriyor. Kolay bakım ve parça değişimi imkanı sağlayan Pilatus PC-12 ile , IFR ve VFR uçuşları da gerçekleştirebiliyor.

VIP konfigürasyonlu bir PC-12NG’nin temel performans parametreleri:

Kalkış Mesafesi : 808 m

İniş Mesafesi : 558 m

Maksimum Tırmanma Hızı : 585 m/dk

Maksimum Seyir Hızı : 519 km/sa.

Maksimum Menzil : 2915 km

Maksimum Uçuş Yüksekliğ : 9144 m

AMAC Aerospace Turkey’in satış ve bakım haklarını üstlendiği Pilatus PC-12NG özel jetleri çok amaçlı kullanılabilirliği ve operasyonel esnekliği açısından dikkat çekiyor.