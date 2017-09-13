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İstavrit bolluğu fiyatlara yansıdı

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:18
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Kilogramı 10 liradan satılan istavritin fiyatının daha da düşmesi bekleniyor

İstavrit bolluğu fiyatlara yansıdı
EDİRNE (AA) - Denizlerdeki istavrit bolluğu tezgahlardaki fiyatlara olumlu yansıdı. Kilogramı 10 liraya kadar düşen istavritin fiyatının daha da düşmesi bekleniyor.

Geçen balık mevsimini kilogramı 15 liradan kapatan istavritin fiyatı, bolluk nedeniyle 10 liraya kadar düştü. 

Sezonun başlamasıyla denizlerdeki bereket tezgahlara da yansıdı. Sezon başında uskumruda görülen bolluk bugünlerde istavritte de yaşanıyor.

-Ucuz balık hem vatandaşları hem de balıkçıları sevindirdi

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Hamza Köksoy, bu yıl sezonun çok güzel başladığını söyledi.

Bereketli bir dönem geçirdiklerini ifade eden Köksoy, "Bu sezon çok güzel başladı. Çok memnunuz. Sezon başlamasıyla uskumru bolluğu yaşadık. Uskumrudaki bolluk devam ediyor ve kilogramını 5 liraya satıyoruz. Şimdi sıra istavrite geldi. Denizlerde çok güzel istavrit bolluğu var. İstavritin kilogramını 10 liradan satıyoruz." dedi.

- "Böyle giderse daha da düşer"

Balıkçı Feridun Bisteren de istavritin kilogram fiyatının daha da düşmesini beklediklerini belirtti. 

Tezgahlarda istavrit bereketi yaşandığını vurgulayan Bisteren, "Tezgahlarımızı istavrit süslüyor. İstavritin fiyatı geçtiğimiz sezon sonuna göre yüzde 50 düştü. Satışlar çok güzel. Vatandaşın ilgisi çok iyi. Denizlerimizin bereketini yaşıyoruz." diye konuştu.

İstavrit satın alan vatandaşlardan Hasan Kara ise denizlerdeki balık bolluğunun vatandaşı memnun ettiğini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı
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