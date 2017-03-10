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İSTANBUL'DA YGS ÖNLEMLERİ

10 Mart 2017 Cuma 14:48
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İstanbul Valiliği:- "Sınavların yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı gibi gürültü üreten işlere sınav süresi boyunca ara verilmesi, klakson kullanılmasının engellenmesi ve bu hususların görevli kurumlarca titizlikle denetlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmıştır"

İSTANBUL'DA YGS ÖNLEMLERİ
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 12 Mart Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) merkezlerinin yakınlarında inşaat, imalat, kazı gibi gürültü üreten işlere sınav süresi boyunca ara verilmesi, klakson kullanılmasının engellenmesi ve bu hususların görevli kurumlarca titizlikle denetlenmesine yönelik gerekli tedbirler alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, gençlerin gelecek planlarının yönlendirilmesi bakımından büyük önem taşıyan sınavın huzurlu ve gürültüsüz bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlamanın, kamu kurumları ve toplum olarak herkesin ortak görevi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sebeple sınavların yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı gibi gürültü üreten işlere sınav süresi boyunca (09.30-13.00) ara verilmesi, klakson kullanılmasının engellenmesi ve bu hususların görevli kurumlarca titizlikle denetlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmıştır. Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ellerinde var olan nüfus cüzdanları, yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Nüfus müdürlüklerimiz hafta sonu mesailerine devam ederken sınav gününe mahsusen, 07.00-10.00 arasında en az 2 ek personel görevlendirmek suretiyle hizmet vereceklerdir. Adaylar, ihtiyaç duyulması halinde, ikametgah adreslerinin kayıtlı olduğu ilçeye bakılmaksızın sınav yerlerine ya da bulundukları muhite en yakın ilçe nüfus müdürlüklerinden 07.00-17.00 arasında, sınav giriş belgelerini ibraz ederek hizmet alabileceklerdir."

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesince İETT otobüsleri, metrobüs, halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metro, füniküler, tramvay, teleferik, Şehir Hatları vapurlarıyla özel deniz motorlarında pazar günü YGS'ye girecek öğrencilerle görevlilere ücretsiz hizmet verileceği hatırlatıldı.

Anadolu Haber Ajansı
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