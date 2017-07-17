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İSTANBUL'DA YARIN SAĞANAK BEKLENİYOR

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:29
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Bu geceden itibaren Trakya'dan başlayacak yağışlar, yarın Trakya ve İstanbul genelinde kuvvetli sağanak olarak etkisini gösterecek

İSTANBUL'DA YARIN SAĞANAK BEKLENİYOR
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yağışlar bu geceden itibaren etkisini artıracak.

AA muhabirinin, İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, İstanbul bugün, parçalı bulutlu, hafif yağışlı havanın etkisi altında olacak. 

Trakya'dan başlamak üzere bu geceden itibaren yağışlar etkisini artıracak. Yarın, Trakya ve İstanbul genelinde çok bulutlu ve kuvvetli yağış etkisini gösterecek.

Özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu ve Doğu Marmara, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da daha kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. 

Yarın yağışla birlikte poyraz fırtınasının da etkili olacağı İstanbul ve Doğu Marmara'da, hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altına düşecek. Bugün en yüksek 28 derece hissedilen hava sıcaklığı, yarın en yüksek 24 derece olacak.

Hava sıcaklıkları, çarşamba gününden itibaren mevsim normallerine dönecek.




Anadolu Haber Ajansı
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