İSTANBUL'DA OTOMOBİL ŞOVU BAŞLADI

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Distribütörleri Derneği (- ODD) tarafından düzenlenen İstanbul Autoshow'da markalar en yeni model ve teknolojilerini otomobil severlerle buluşturuyor. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen İstanbul Autoshow'da, ODD bünyesindeki otomotiv markaları yeni ve satışı devam eden otomobillerini sergiliyor. Fuarda "hibrit" temasıyla yer alan Toyota, Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid, Auris Hybrid, Auris TS Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid ve ilk seri üretim hibrit model Prius'un son versiyonunu otomobil tutkunlarıyla buluşturdu. Toyota, fuarda, otomotiv sektöründe bir ilk olan "interaktif showroom" uygulamasının da tanıtımını yaptı.



Ford

Üstün performanslı süper spor otomobili Ford GT Race Car modelini Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow'da sergileyen Ford, standında GT yarış otomobilinin yanı sıra efsane Mustang, gücü ve çevik sürüşüyle kendine hayran bırakan Focus RS ve yüksek performanslı Focus ST'yi heyecan severlerle buluşuyor. 1,5 lt dizel otomatik versiyonuyla Türkiye SUV pazarına bu sene iddialı bir giriş yapan ve şık tasarımıyla dikkat çeken yeni Kuga ile Edge ve Ranger da markanın standında tanıtılıyor. Yeni Fiesta'yı da Türkiye'de ilk defa fuarda müşterilerin beğenisine sunan Ford, geçmişten günümüze 7 önemli yarış aracını da sergiliyor. Ford standında yer alan diğer modeller ise sportif Focus ST Line, Ford'un spor coupe araç tasarımından ilham alan S-MAX, ailelerin favorisi C-MAX, arka havalı süspansiyonlu, otomatik şanzımanlı yeni Tourneo Custom ve araç içi bilgi ve eğlence sistemi SYNC3’ün detaylı bir şekilde keşfedileceği Mondeo Vignale modelleri oldu.



Lexus

Lexus ise İstanbul Autoshow'da "Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu" filmi için tasarlanan SKYJET uzay aracını sergiliyor. Fuarda yeni hibrit modellerini de sergileyen Lexus standına gelen ziyaretçiler, markanın premium SUV modelinin hibrit versiyonu RX450h, crossover modelinin hibrit versiyonu NX300h, sportif sedan modelinin hibrit versiyonu GS300h'yi inceleme imkanı bulacak. Dünyanın ilk kompakt lüks hibrit otomobili olan CT 200h, İstanbul Autoshow'la birlikte Türkiye pazarına giriş yaptı. İstanbul Autoshow'da "F Performance" modelleri RC F ve GS F'yi de otomobil severlerle buluşturan Lexus, ayrıca fuarla birlikte "interaktif showroom" hizmeti de vermeye başladı.



Fiat

Fiat, ilk nesil 124 Spider modelinin yeni jenerasyonu niteliğindeki Fiat 124 Spider'ı İstanbul Autoshow'da ziyaretçilerle buluşturuyor. Tofaş Ar-Ge tarafından geliştirilerek motor sporlarına uygun olarak yeniden hazırlanan Egea Hatchback ve Egea Sedan da Fiat standında sergileniyor. Fiat, İstanbul Autoshow'da robot danışmanlarıyla da dikkati çekiyor.



Peugeot

Fuarda 14 modeliyle yerini alan Peugeot, SUV atağının mihenk taşını oluşturan "2017 Yılın Otomobili" ödüllü 3008 SUV dışında Ekim 2017'de Türk tüketicisiyle buluşacak olan yeni 5008 SUV modelini de Türk tüketicisiyle buluşturuyor. Marka, ayrıca Boxer ve Expert gibi modellerle atılım yaptığı hafif ticari araç pazarında yönelik yeni ürünü Traveller'i de fuarda tanıttı. Peugeot Instinct Concept ise markanın otomobilin geleceğini nasıl gördüğünü gözler önüne seriyor.



Hyundai

Hyundai de fuarda yeni i30 ve IONIQ gibi iki önemli modelinin prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni donanım paketleriyle satışa sunulan i10 ve i20, şık ve sportif görünüme sahip Elantra ve tüm ihtiyaçlara cevap veren Tucson da Hyundai standının diğer üyelerini oluşturuyor.



Renault

Renault, yeni Captur ve Koleos'un Türkiye ilk gösterimini fuarda gerçekleştiriyor ve böylece Kadjar ile birlikte markanın SUV ürün gamı tamamlanıyor. Renault'nun tasarım anlayışı ve gelecekteki teknolojisi hakkında ipuçları veren elektrikli bir GT olan konsept model Trezor fuarda sergileniyor. Marka, artık rekor düzeyde 400 kilometrelik sürüş menzili sunduğu elektrikli modeli ZOE ile de bu alanda yepyeni bir sayfa açıyor. Renault'nun yaratıcısı olduğu D-MPV segmentinde ise yeni Espace, otomobilseverlerle ilk kez Autoshow'da buluşuyor. Motorsporları tutkunları için ise F1 Show Car, Autoshow'un en ilgi çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Otomotiv Gazetecileri Derneği'nce geçen hafta Türkiye'de "Yılın Otomobili" seçilen Megane Sedan da yeni ünvanı ile standın en gözde modelleri arasında yerini alıyor. Renault standında ayrıca Talisman, Megane ailesi, Clio HB, Twizy'nin de yer aldığı 16 araç sergileniyor.



Dacia

Yenilenen ürün gamıyla İstanbul Autoshow'da yerini alan Dacia, ilk otomatik vitesli modeli Duster EDC ile ilgi çekiyor. Markanın yenilenen Sandero ve Logan MCV modelleri fuarda tüketiciyle buluşuyor. Dacia, yeni marka kimliğini Dokker ailesi ve Lodgy'ye de uyguladı. Lodgy Stepway de fuarda Dacia standında sergileniyor. Dokker Stepway dış aksesuarlarla zenginleştirilmiş, SUV görünümlü modern ve kompakt tasarımıyla göze çarparken, fuarda ayrıca Duster Transanatolia showcar motor sporları tutkunlarının beğenisine sunuluyor.



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Türk, kompakt sınıftan SUV'lara kadar hemen her sınıftaki otomobilleriyle yer aldığı İstanbul Autoshow'da, Mercedes-Benz E-Serisi Coupe ve All-Terrain ile Mercedes-AMG GT R modellerini Türkiye'de ilk kez otomobil severlerin beğenisine sundu. Mercedes-Benz’in orta sınıf SUV segmentinde ilk kez prizden şarj edilebilen hibrit özelliğini sunduğu GLC 350 e 4MATIC modeli, İstanbul Autoshow'da tanıtıldı. Marka, 2016 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtımı yapılan Vision Mercedes-Maybach 6 konsept otomobilini de fuarda sergiledi.



Honda

Honda ise fuarda Jazz, Civic Hatchback, Civic Sedan, HR-V ve C-RV olmak üzere ürün gamının tamamını otomobilseverlerle buluşturdu. Sadece güncel ürün gamını sergilemekle kalmayan Honda, fuarda yeni Type R ve Autoshow ile birlikte Türkiye’de satışına başlanan NSX olmak üzere iki yeni modelini lanse etti. Honda ayrıca Formula 1 aracını standın performans bölümünde fuar ziyaretçilerinin beğenisine sundu. Mitsubishi Motors da yeni yüzlü ASX ve artan donanım seviyesi ile 2017 model L200'leri İstanbul Autoshow'da otomobil severlerle buluşturuyor. Sınıfının en gelişmiş 4x4 sistemlerine sahip, en yetenekli kompakt SUV modeli olarak dikkat çekecek Jeep Compass da fuarda tanıtıldı.







Anadolu Haber Ajansı