Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
112150
ALTIN
158.140
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1165
EURO
4.5444

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN, 31 MİLYONUNCU YOLCUSUNU KARŞILADI

Yolcu sayısı artışında 2009 yılından itibaren arka arkaya 7 yıl Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı seçilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminalinden geçen ‘31 milyonuncu yolcu’ PC7676 sefer sayılı Zürih uçağı ile seyahat eden Yücel ailesi oldu.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN, 31 MİLYONUNCU YOLCUSUNU KARŞILADI

Yolcu sayısı artışında 2009 yılından itibaren arka arkaya 7 yıl Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı seçilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminalinden geçen ‘31 milyonuncu yolcu’ PC7676 sefer sayılı Zürih uçağı ile seyahat eden Yücel ailesi oldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:46
27 Okunma
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN, 31 MİLYONUNCU YOLCUSUNU KARŞILADI

Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2017 yılındaki 31 milyonuncu yolcusunu 26 Aralık 2017 tarihinde törenle karşıladı. Geçen yıl 29.6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Sabiha Gökçen, böylece 30 milyon yolcu barajını da tarihinde ilk kez geçerek 31 milyon yolcu sayısına ulaşmış oldu.
31 milyonuncu yolcu olarak belirlenen ve Pegasus Havayolları'na ait Zürih uçuşuyla İstanbul'a ailesi ile birlikte gelen Muzaffer Yücel için uçaktan indikten sonra bir tören ve törenin ardından kokteyl düzenlendi. Törene İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, havalimanı protokolü, Pegasus ve İSG'nin yöneticileri katıldı.

Törende 31 milyonuncu yolcu Muzaffer Yücel'e ve ailesine, önce İSG ve Pegasus yöneticileri tarafından uçak kapısında çiçek takdim edildi. Ardından kokteyl alanına geçen Yücel ailesine, İSG tarafından İstanbul Shangri La Bosphorus Otel'de bir gece ücretsiz konaklama imkanı sunan bir hediye verilirken, Pegasus Havayolları yetkilileri de 31 milyonuncu yolcuya ücretsiz uçak bileti hediye etti.

Törende konuşan İSG CEO'su Ersel Göral, 2016 yılında 29.6 milyon yolcuya ulaştıklarını hatırlatarak, "2017 yılında hedefimiz 30 milyon yolcu sınırını geçmekti. Bugün bu başarıya ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz 2018 yılında bu başarı çıtasını daha da yukarı çekmek" diye konuştu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 31 milyonuncu yolcusu Muzaffer Yücel ise yaptığı açıklamada, ‘31 milyonuncu yolcu’ olarak terminalden geçmenin kendisi için çok hoş bir sürpriz olduğunu ifade ederek, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ve terminal işletmecisi İSG’ye teşekkür etti.

Basın Bülteni

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Perakende Sektörüne ‘Yapay Zekâ’ Kattı Keiretsu Forum Türkiye’den 1.4 Milyon TL Kaptı!
Perakende Sektörüne ‘Yapay Zekâ’ Kattı Keiretsu Forum Türkiye’den 1.4 Milyon TL Kaptı!
Alpet Yeni İstasyonunu Samsun’da Açtı
Alpet Yeni İstasyonunu Samsun’da Açtı
YANDEX NAVİGASYON, BEŞ BÜYÜK ŞEHRİN TRAFİK ANALİZİNİ YAPTI
YANDEX NAVİGASYON, BEŞ BÜYÜK ŞEHRİN TRAFİK ANALİZİNİ YAPTI

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim