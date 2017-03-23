"Istanbul Photo Awards 2017" jürisi çalışmalarını tamamladı

Fotoğrafçılık alanında dünyaca ünlü isimlerden oluşan jüri üyelerinin üç gün süren çalışmalarının ardından kazananlar belli oldu. Jüri, ön elemeyi geçen fotoğraflardan sekiz kategoride ilk üç sırada yer alan isimleri seçti. Kazananlar 25 Mart'ta duyurulacak.

Jüri üyeleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminde önemli bir yeri olan Kapadokya'yı gezerek, sıcak hava balon turuna katıldı. Peribacaları ve doğal oluşumları kuş bakışı izleyen jüri üyeleri, testi kebabı gibi bölgeye ait pek çok yöresel yemeği de tatma fırsatı buldu.

Kapadokya gezisi ve yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Paris Match dergisinin Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, "Burada olmak ve tüm bu harika fotoğrafları incelemek muhteşem. Jürinin de çok farklı olduğunu düşünüyorum çünkü Rusya, Paris, Türkiye ve Avustralya gibi değişik ülkelerden birçok foto muhabiri ve editör burada bir araya geldi." diye konuştu. Yarışmaya katılan fotoğrafların kalitesinin çok yüksek olduğunu ifade eden Mertens, gelecek yıl yarışmada daha fazla fotoğrafın yer almasını ümit ettiklerini söyledi.

Mertens, Kapadokya'ya ilk defa geldiğini belirterek "Bazen Mars'taymış ya da çöldeymiş gibi hissediyoruz. Buradaki insanlar, oldukça cana yakın ve kültürü de çok ilginç. Benim için büyük bir keşif." ifadesini kullandı.

Noor Ajansının ünlü fotoğrafçısı Yuri Kozyrev de yarışmada çok sayıda harika hikaye olduğunu vurgulayarak "Istanbul Photo Awards yarışması, çok iyi organize edilmiş bir yarışma ve bu yarışmaya başvuru yapmak isteyen, fotoğraflarını göstermek isteyen çok sayıda fotoğrafçı var. Evet ünlü World Press Photo yarışması var fakat fotoğrafçılara, fotoğraflarını sergilemeleri için alternatif sunmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, çok saygıdeğer bir yarışma." değerlendirmesinde bulundu.

Foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges De Keerle, Türkiye'de üçüncü kez bulunduğunu, Kapadokya'ya ise ilk defa geldiğini belirterek "Kapadokya'yı kesinlikle harika buldum. Sanki Büyük Kanyon Türkiye'de. Daha önce Büyük Kanyon'da bulundum fakat buranın harika bir manzarası var. Üçüncü kez jüri üyesi olarak davet edilmek benim için onur ve şereftir. Istanbul Photo Awards'a katkı sağlayabiliyor olmak muhteşem. Yarışma gittikçe büyük bir başarıya imza atıyor, dünyanın her tarafından çok fazla başvuru var ve bu inanılmaz." şeklinde konuştu.

Getty Images'in spor alanında usta foto muhabiri Cameron Spencer da Türkiye'de ilk kez bulunduğuna işaret ederek Kapadokya mutfağını ve yöresel yemeklerini çok beğendiğini dile getirdi. Spencer, jüri üyelerinden biri olduğu için onur duyduğunu kaydederek "Jürinin bir parçası olarak davet edildiğim için minnettarım. Bu yıl hem tekli hem de seri haber kategorisi, spor kategorisi, portre ve doğa kategorisinde gerçekten çok güçlü fotoğraflar var. Fotoğrafların kalitesi mükemmel. Bunun yanı sıra bu yarışmaya dünyadaki en iyi fotoğrafçılar da katılıyor. Bunun da daha birkaç yıl önce başlayan yarışmanın ustalık göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu yarışma, özellikle haber ve spor alanı olmak üzere fotoğraf endüstrisi için gerçekten güven verici." dedi.

Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) sponsorluğundaki yarışma, sadece bir fotoğraf yarışması olmaktan çıkarak aynı zamanda Türkiye’nin tanıtımını da sağlayan bir fotoğraf etkinliğine dönüşmesi üzerine Istanbul Photo Awards 2017 jüri buluşmasının, bu yıl dünyanın en önemli doğal güzelliklerinden Kapadokya'da yapılmasına karar verilmişti.

- Atölye çalışmaları, konferans ve sergi

AA, bu yıl jüri buluşmasına iki tamamlayıcı etkinlik ekledi. Jüri buluşmasının hemen ardından, 24-26 Mart'ta İstanbul'da "Istanbul Photo Awards Workshop" ve "Istanbul Photo Awards Talks" düzenlenecek.

Mimar Sinan Üniversitesinin desteğiyle düzenlenecek etkinliklerden ilki, 24-26 Mart’ta yapılacak Istanbul Photo Awards Workshop olacak. Atölye çalışmasına, AA ve ulusal medyada çalışan genç foto muhabirlerin yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümü öğrencilerinden oluşan toplam 16 kişi katılacak. Atölye çalışmasında, Noor Ajansı foto muhabirleri Yuri Kozyrev ve Stanley Greene deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Yuri Kozyrev ve Stanley Greene, 26 Mart Pazar günü saat 14.00'te Mimar Sinan Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda düzenlenecek "Istanbul Photo Awards Talks" başlıklı söyleşide fotoğraf severlerle buluşacak.

İstanbul Photo Awards’ta ödül alan fotoğrafların yer aldığı ilk sergi de 2 Nisan'da Tophane-i Amire’de açılacak.

- Dünyanın en iyi haber fotoğrafçıları başvuruyor

"Istanbul Photo Awards” uluslararası haber fotoğraf yarışmasında geçen yıl "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Abd Doumany’nin çektiği, “Suriyeli Çocukların Yardım Çığlığı” fotoğrafı kazanmıştı.

Sergey Ponomarev’in, New York Times için çektiği ve tekil haberde birincilik ödülü alan “Sığınmacılar” adlı fotoğrafı, daha sonra Pulitzer ödülüne de layık görülmüştü.

Önceki yıl ise "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Daniel Berehulak'ın Ebola salgını sırasında Liberya’da çektiği fotoğraf kazanmıştı. Berehulak’ın ödül alan fotoğrafı, AA tarafından düzenlenen “Istanbul Photo Awards 2015’in ardından Pulitzer ödülünü de almıştı.

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2017" jürisi, kazananları belirlemek için Kapadokya’daki çalışmalarını tamamlandı.Anadolu Haber Ajansı