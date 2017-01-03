İSMOB 10 Ocak’ta TÜYAP’ta açılacak

Avrasya’nın en büyük, dünyanın en önemli üçüncü mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB) için geri sayım başladı. Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşu TÜYAP’ın Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) işbirliğiyle gerçekleştireceği fuar, 10-15 Ocak 2017 tarihleri arasında TÜYAP'ta 13’üncü kez kapılarını açacak. Mobilya sektörüne çağ atlatma konusunda iddialı olan ve bu yıl 12 salon ile 100 bin metrekarelik alanda yapılacak fuara 500’den fazla marka katılacak.

Sektörün her yıl heyecanla beklediği İSMOB’da, oturma odasından ofis mobilyasına kadar 2017'ye damgasını vuracak binlerce yeni ürün ilk kez sergilenecek. Türkiye ve dünya mobilya sektörünün buluşma noktası olmayı hedefleyen İSMOB’un Çırağan Sarayı’ndaki tanıtım toplantısı, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan ve MOSDER Genel Sekreteri Abdullah Tuğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.



“TÜYAP OLARAK ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ”

TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, İSMOB'un TÜYAP ile birlikte sadece Türkiye değil dünya mobilya sektörü için çok önemli bir buluşma noktası olduğuna dikkat çekerek, günümüzde sadece kaliteli mal üretip pazara sürmenin başarı elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli olmadığını vurguladı. Ünal, “Üretilen ürünlerin dünya çapında tanıtılması çok değerli. İşte biz bu noktada üzerimize düşen görevleri en etkili bir şekilde yerine getirmek için elimizi taşın altına koyuyoruz. Aslında biz sadece fuarcılık hizmeti yermiyoruz. Bir anlamda da gönüllü turizm elçiliği de yapıyoruz” dedi.





“CARİ AÇIK VERMEYEN NADİR SEKTÖRLERDEN BİRİYİZ”

MOSDER Başkanı İsmail Doğan ise Türkiye’de mobilya sektörünün cari açık vermeyen nadir sektörler arasında yer aldığını belirterek, sektörün 2023’te 10 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğuna dikkat çekti. Sektörün ülke ekonomisine ciddi katkılarının olduğunu belirten Doğan, şunları söyledi: “Mobilya sektörü, ülke ekonomisine ciddi katma değer sağlıyor. Özellikle markalı mobilyalarda bu katma değer çok daha net olarak ortaya çıkıyor. Üyelerimizle birlikte pazarın %75’ine hakimiz. 50 üyemiz ihracatın yüzde 65’ini yapan öncü ve marka olmuş kuruluşlar. İç pazarda üyelerimizin toplam yaklaşık 12.000 mağazası var. Dünya markası olup Türkiye mobilya sektörüne hem fuarcılık kültürünü hem de markalaşma, katma değeri yüksek ürünler yapmak için öncü olmaya çalışıyoruz”.



“TÜYAP’IN ULUSLARARASI TANITIM AĞINI ARKAMIZA ALDIK”

Toplantıda konuşan MOSDER Genel Sekreteri Abdullah Tuğlu da 11 yılda 7 kat büyüyen mobilya sektörünün önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Sektörde 60 bine yakın kayıtlı firma bulunuyor. İç pazarımız 6.75 milyar dolarlık üretim hacmine sahip. Türkiye mobilya sektörü, kendi iç dinamikleriyle üretim gerçekleştiren bir sektör olmanın da gururunu taşıyor. Tasarımdan hammaddesine kadar bir yerli üretimin söz konusu olduğu Türkiye mobilya sektörü ülkemiz için önemli bir değere sahip. Bu değerlerimizi yurtdışına da taşımayı başarıyoruz. Son 7 yılda en çok mobilya ihraç eden ülkeler arasında 24’üncü sıradan 12’nci sıraya geldik. Bugün sektörümüz yaklaşık 90 ülkeye ihracat yapıyor. Biz bu yıl da TÜYAP’ın uluslararası tanıtım ağının da gücünü arkamıza alarak İSMOB’un yüzde 25 olan ihracat payını daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Türk markalarının yaptığı ürünlerin dünyaya tanıtımında İSMOB’un sektöre kattığı değer çok büyük.”



“İSMOB'UN BAŞARISINI 2017’DE DE PERÇİNLEMEK İSTİYORUZ”

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise bu yıl fuar alanının yanındaki oteldeki 600 odayı 60 ülkeden gelecek ziyaretçiler için ayırdıklarının altını çizdi. İSMOB ile pazardaki Çin ve İtalyan ağırlığını kırarak, Türkiye'nin konumunu ikinciliğe yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Ersözlü, sözlerine şöyle devam etti:

“100 bin metrekare ve 12 salonda 100’ü aşkın ülkeden binlerce iş adamını ağırlamaya hazırlanıyoruz. Bu kapsamda, sadece Avrupa’da değil, diğer kıtalarda da tanıtım çalışmaları yürütüyoruz. TÜYAP Fuarcılık olarak 2015-2016 rakamlarında katılımcı firma sayısında %12, ziyaretçi rakamlarında %6.5 büyüme ile yılı kapattık. Mobilya sektörünün ve İSMOB'un başarısını 2017’de de perçinlemek için bu yılki tanıtım çalışmalarımıza erken başladık. İlk rotamız yurtdışı oldu. Ülkemizin mobilya alanındaki yetkinliğini gözler önüne sermek için dünya genelinde 1.5 milyar tüketiciyi kapsayacak bir tanıtım çalışması yaptık. İSMOB için İtalya'nın moda şehri Milano ile başladığımız tanıtım çalışmalarına Moskova, Dubai ve Almanya’da düzenlenen M.O.W. Fuarı ile devam ettik. Yılsonu itibarıyla toplamda 45 ülkede sektörün kalbi olan etkinliklerde önemli bir görünürlük sağladık. Ayrıca bu yıl özellikle Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nden gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış görüyoruz”.



İSMOB 2017’DE İNOVASYON VE AR-GE DİKKAT ÇEKECEK

İSMOB; 12 salon ve 100 bin metrekarelik alanda 500’den fazla markanın ürünleri tüketicilerin beğenisine sunulacak. İSMOB’un en dikkat çekici özelliği ise inovatif ve Ar-Ge’ye dayalı bir organizasyon olması.

2017 yılında ilk kez fuarda 300 metrekarelik bir 'Trend Alanı'nı hayata geçiriliyor. İSMOB Trend Alanı’nda, ziyaretçiler ve katılımcı firmalar için eğlenceli ve bilgilendirici aktiviteler gerçekleştirecek.

İSMOB, sadece ürünlerin sergilendiği bir fuar olmanın dışında, sektörün yeniliklerinin konuşulduğu, geleceğinin masaya yatırıldığı bir organizasyon. İSMOB’ta mobilya ile ilgili her şeyin görülmesi, konuşulması ve dinlenmesi amaçlanıyor.