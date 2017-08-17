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İşletmelerin yüzde 73’ü 2020’de SaaS kullanacak

17 Ağustos 2017 Perşembe 15:15
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Şimdiden işletmelerin yüzde 38’i SaaS modeliyle uygulamalarını çalıştırırken, Radore, SaaS modeline geçişte dikkat edilmesi gerekenleri 3 adımda açıklıyor

İşletmelerin yüzde 73'ü 2020'de SaaS kullanacak
İşletmeler hızla Hizmet olarak yazılım (Software as a Service – SaaS) modeline geçiyorlar. IDC verilerine göre bu eğilim 2019 yılında 112.8 milyar dolarlık bir piyasa oluşturacak. Yakın zamanda 1800 BT profesyoneliyle yapılan bir ankete göre, işletmelerin yüzde 38’i SaaS modeliyle uygulamalarını çalıştırıyor. Bununla birlikte bir önceki yıla kıyasla yüzde 33’lük artışla her bir işletmede ortalama 16 SaaS uygulama bulunuyor.


Aynı ankete yanıt verenlerin yüzde 73’ü 2020 yılında neredeyse tüm uygulamalarını SaaS modeline taşımayı planlıyor. BT profesyonellerinin yüzde 38’i şirketlerinde şimdiden uygulamaları SaaS modeline geçirdiklerini ifade ediyor.

SaaS’ın yetenekli çalışanların ilgisini çekmek için de önem taşıdığına değinen Radore Genel Müdürü Sadi Abalı, “Yapılan araştırmalar ve gözlemlerimize göre SaaS odaklı şirketler, yetenekli çalışanlar tarafından çok daha fazla tercih ediliyor. Bununla birlikte SaaS, çalışan memnuniyetini de artırıyor” dedi.

Türkiye’de hızla artan SaaS eğiliminde modern bir veri merkezi kullanmanın önemini vurgulayan Abalı, bu modele geçişte işletmelere önerilerini şu şekilde sıralıyor:


Sorumluluklar merkezileşmeli. İşletmeler, geleneksel yapıdan uzaklaşarak şirket içerisindeki çevikliği artırabilmek için sorumluluğu merkezde toplamalı ve SaaS kullanımını zenginleştirecek altyapıyı sunabilmeli.
İş süreçleri standardize edilmeli. Otomasyon ve bulut bilişimin hızla yaygınlaştığı dönemde CIO’lar iş süreçlerini karmaşadan kurtararak standart hale getirmeliler.
Bütçeler göz önünde bulundurulmalı. Günümüzün dijitalleşen iş dünyasına ayak uydurmak için geleneksel yapıda kalmak büyük bir mali yük getiriyor. Hızla dönüşen yapıya adapte olmak için SaaS, en iyi teknolojiyi en hızlı şekilde işletmelere sunabiliyor.
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