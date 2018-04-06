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Islak mendilde ihracat şampiyonu Sapro

Üretiminin yüzde 75’ini ihraç eden ıslak mendil uzmanı Sapro, sektörünün en fazla ihracat yapan firması olarak İKMİB tarafından ödüllendirildi.

Islak mendilde ihracat şampiyonu Sapro

Üretiminin yüzde 75’ini ihraç eden ıslak mendil uzmanı Sapro, sektörünün en fazla ihracat yapan firması olarak İKMİB tarafından ödüllendirildi.

06 Nisan 2018 Cuma 12:14
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Islak mendilde ihracat şampiyonu Sapro

Türkiye’nin en büyük ıslak mendil üreticisi Sapro, ihracatta açık ara liderliğini sürdürüyor. Private label sektöründe faaliyet gösteren ve iç piyasadaki pazar payı yüzde 40’ın üzerinde bulunan ıslak mendil uzmanı Sapro, üretiminin yüzde 75’ini ihraç ediyor. 63 ülkede faaliyet gösteren bin 152 firma için üretim yapan ve en yakın rakibinin 10 katından fazla ihracat gerçekleştiren Sapro, dünyanın da sayılı ıslak mendil üreticileri arasında yer alıyor. Sapro’nun bu başarısı bağlı bulunduğu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından da ödüllendirildi. Sapro, “2017 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri”nde “Islak Temizleme Mendilleri” kategorisinde birincilik ödülünü aldı. İhracat Bölge Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Yalgın Örnek, Sapro’nun ödülünü; Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İKMİB Başkanı Murat Akyüz’ün elinden aldı.

Türkiye için çalışıyor

Ödül töreninin ardından konuşan Örnek, Türkiye için çalıştıklarını ve bu çalışmalarının ödülle taçlandırılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sapro, geçen yıl iç piyasa satışlarını yüzde 28, ihracatını ise avro bazında yüzde 16 artırdı. Türkiye’nin en büyük 496’ncı sanayi kuruluşu olan Sapro, bu yıl da iç piyasada yüzde 32, ihracatta ise yine avro bazında yüzde 13’lük bir büyümeyi hedefliyor. Faaliyetlerine 1997 yılında başlayan Sapro, sektöründe Avrupa’nın en büyük oyuncularından olmasının yanısıra, Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan 250 firmasından biri. Sapro aynı zamanda 2016 yılı verilerine göre en fazla ihracat yapan 242’nci, kendi sektöründe ise en fazla ihracat yapan 20’nci firma konumunda bulunuyor. 

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