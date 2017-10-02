banner181
Ana SayfaGÜNCEL

İpragaz’ın yeni CEO’su Eyüp Aratay oldu

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:40
Bu haber 1457 kez okundu

Türkiye enerji sektörünün köklü şirketi İpragaz’ın yeni CEO’su Eyüp Aratay oldu. 1994 yılından bu yana İpragaz’da çeşitli görevlerde bulunan Aratay, halihazırda Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmekteydi. 30 Eylül 2017 itibari ile CEO’luk görevini üstlenen Eyüp Aratay, LPG sektörünün ‘Mavi Dev’i İpragaz’ın tüm temel segmentleri kapsayan bir enerji şirketine dönüşümünde önemli görevler üstlendi, SHV Energy bünyesinde de yurtdışında önemli projeleri yönetti.

İpragaz'ın yeni CEO'su Eyüp Aratay oldu
Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği (SSDGD) Kurucu Başkanı olan Eyüp Aratay, halen Dernek Başkanlığı görevini ve TOBB Doğal Gaz Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

1965 yılında İstanbul’da doğan Eyüp Aratay, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur.  İş hayatında hep satış alanında çalışmış, kariyerine yalıtım malzemeleri sektöründe başladıktan sonra İpragaz’da devam etmiştir. 1994 yılında İpragaz’da satış mühendisi olarak başladığı yolculuğuna, dökme LPG - LNG, otogaz, kit dönüşüm, akaryakıt satışları, kurumsal ve ticari pazarlama ile IT süreçlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak  devam etmiş ve SHV Energy projelerinde yönetim sorumlulukları almaktadır. Aratay, Eylül 2017 itibari ile de İpragaz A.Ş’nin CEO’su olmuştur.
Aratay, kurulduğu günden bugüne LNG & CNG Derneği Başkanlığı görevini yürütmekte, bunun yanında TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi ve Sarı Lacivert Dernekleri’nde başkan yardımcılığı görevlerini de sürdürmektedir. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans programını tamamlayan Aratay’ın en büyük hobilerinden biri denizdir. İş hayatındaki başarısını sürekli öğrenme, kendini çok iyi tanıma ve sosyal hayattaki beslenme kanallarının çeşitliliği ile açıklayan Aratay, evli ve bir kız çocuk babasıdır. 
Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.