İpek Yolu’nun Kalbi İstanbul Yeni Havalimanı’nda atacak

2018 yılında hizmete açılması için inşaat çalışmalarının süratle devam ettiği İstanbul Yeni Havalimanı’nda bir taraftan da ticari anlaşmalar hayata geçiriliyor. Bu anlamda Mayıs ayı içerisinde kargo, yer hizmetleri, ticari alanlar ve havayolu şirketleri ile önemli anlaşmalar imzalandı.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin gerçekleştirilen bu anlaşmalar ile ilgili şöyle konuştu: “İstanbul Yeni Havalimanı’nı halkımızla buluşturabilmek için iş birliklerimizle ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Mayıs ayında kargo alanı, yer hizmetleri, havayolu şirketleri gibi birçok alanda iş ortaklarımızla bir araya gelip önemli anlaşmalar gerçekleştirdik. Havalimanımıza olan yoğun ilgi bizi heyecanlandırıyor. Yakında bu anlaşmalarımızı duyurmaya başlayacağız. Dünyanın yeni bölgeleri ile ülkemiz arasında kurduğumuz köprüler sayesinde Türkiye’nin ticari gücüne güç katacak ve bu sayede kelebek etkisi ile ekonomik kalkınmamıza ivme kazandıracağız. Havalimanımız, şimdiye kadar Türkiye’ye doğrudan uçuşu olmayan Hindistan ve Çin gibi ülkelerin İstanbul’a bağlanabilmesini sağlayarak İpek Yolu’nu “havadan” kuracak. Ortak ticaretleri yüzyıllar öncesine dayanan küresel aktörlere yeni fırsatlar oluşturacak, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada rekabete yeni bir soluk getireceğiz”.

Havacılıkta hem doğal bir transfer noktası hem de çok cazip bir destinasyon olan İstanbul Yeni Havalimanı, bu zamana kadar Türkiye pazarında bulunmayan önemli perakende markalarına da ev sahipliği yapacak. Dünyanın en büyük duty free alanına sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda birbirinden önemli yaklaşık 400 tane dünya markası yer alacak.

Türkiye’ye ilk kez gelecek havayolu şirketlerine ev sahipliği yapacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’nin dünyaya açılan vitrini olmaya hazırlanıyor. 100’e yakın havayolu şirketine ev sahipliği yapacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, yolcu deneyimi, konfor ve teknoloji alanında çağın ötesinde uygulamalarla tasarlanıyor.