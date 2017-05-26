banner197
Ana SayfaGÜNCEL

İpek Yolu’nun Kalbi İstanbul Yeni Havalimanı’nda atacak

26 Mayıs 2017 Cuma 11:42
Bu haber 7207 kez okundu

Havacılıkta geleceğin kapılarını aralayacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda havayolundan kargoya, yer hizmetlerinden perakende alanlara kadar farklı iş kollarında anlaşmalar yapılmaya başladı. 100’e yakın havayolu şirketine hizmet verecek olan havalimanı, İpek Yolu’nu “havadan” kuracak

İpek Yolu'nun Kalbi İstanbul Yeni Havalimanı'nda atacak
 Türkiye’ye ilk kez gelecek havayolu şirketlerine ev sahipliği yapacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’nin dünyaya açılan vitrini olmaya hazırlanıyor. 100’e yakın havayolu şirketine ev sahipliği yapacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, yolcu deneyimi, konfor ve teknoloji alanında çağın ötesinde uygulamalarla tasarlanıyor.
2018 yılında hizmete açılması için inşaat çalışmalarının süratle devam ettiği İstanbul Yeni Havalimanı’nda bir taraftan da ticari anlaşmalar hayata geçiriliyor. Bu anlamda Mayıs ayı içerisinde kargo, yer hizmetleri, ticari alanlar ve havayolu şirketleri ile önemli anlaşmalar imzalandı.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin gerçekleştirilen bu anlaşmalar ile ilgili şöyle konuştu: “İstanbul Yeni Havalimanı’nı halkımızla buluşturabilmek için iş birliklerimizle ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Mayıs ayında kargo alanı, yer hizmetleri, havayolu şirketleri gibi birçok alanda iş ortaklarımızla bir araya gelip önemli anlaşmalar gerçekleştirdik. Havalimanımıza olan yoğun ilgi bizi heyecanlandırıyor. Yakında bu anlaşmalarımızı duyurmaya başlayacağız. Dünyanın yeni bölgeleri ile ülkemiz arasında kurduğumuz köprüler sayesinde Türkiye’nin ticari gücüne güç katacak ve bu sayede kelebek etkisi ile ekonomik kalkınmamıza ivme kazandıracağız. Havalimanımız, şimdiye kadar Türkiye’ye doğrudan uçuşu olmayan Hindistan ve Çin gibi ülkelerin İstanbul’a bağlanabilmesini sağlayarak İpek Yolu’nu “havadan” kuracak. Ortak ticaretleri yüzyıllar öncesine dayanan küresel aktörlere yeni fırsatlar oluşturacak, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada rekabete yeni bir soluk getireceğiz”.

Havacılıkta hem doğal bir transfer noktası hem de çok cazip bir destinasyon olan İstanbul Yeni Havalimanı, bu zamana kadar Türkiye pazarında bulunmayan önemli perakende markalarına da ev sahipliği yapacak. Dünyanın en büyük duty free alanına sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda birbirinden önemli yaklaşık 400 tane dünya markası yer alacak.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.