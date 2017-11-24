INGER'den 5 Yılda 3 Bin Kadına Meslek Eğitimi

Son teknolojiyi kullanan çok özel dikiş makinelerinin yanı sıra geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de daima kadınların yanında olan SINGER, şimdi yepyeni bir çalışmaya imza atıyor. SINGER, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Türkiye genelindeki Halk Eğitim Merkezlerinde 5 yıl boyunca eğitim kursları açmak üzere harekete geçti. İmzalanan protokol, Halk Eğitimi Merkezlerinde ve Bölge SINGER Servislerinde makine kullanımı kursu, dikiş ve nakış tasarım kursu, mefruşat kursu gibi, hanımların el becerilerini geliştirerek meslek edinmelerini sağlayacak mesleki teknik kurslarının açılmasını içeriyor. Amaç ilk yılda 600, 5 yılda toplam 3.000 kadını meslek sahibi yapmak…



SINGER’in “Eğitimli Birey, Eğitimli Toplum” sloganı ile hayata geçirdiği proje, kursiyerlerin aile bütçelerine ve dolayısı ile ülke ekonomisine katkı sağlamalarını, mesleklerini değiştirebilmelerini, kişisel yeterliliklerinin açığa çıkarılmasını, hobilerinin geliştirilmesini, kolektif çalışma becerililerinin artırılmasını ve kendi kendine yetebilmelerini mümkün kılmayı hedefliyor. 20-25 kişilik sınıflarda, 3 ila 6 ay arasında değişen sürelerle eğitim gören kursiyerlere meslek sahibi olduklarını kanıtlayan sertifikalar veriliyor. Mezun olmaya hak kazananlar, makine bilgisinin yanında kursun cinsine göre dikiş, nakış, tasarım, mefruşat hazırlama becerilerini öğrenerek kendi ihtiyaçlarını karşılayabildikleri gibi dikiş, nakış atölyeleri açarak profesyonel hizmet verebilecek kabiliyete de ulaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ilköğretim çağını geçmiş durumdaki herkes SINGER’in Makine Eğitimi Kurslarına katılabiliyor.

SINGER Eğitim Koordinatörü İlknur Eşiz, marka olarak kadınların eğitimine verdikleri önemi ifade ederken “Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadınlarımızın toplumsal gelişimimize olan katkılarının kişisel gelişimleri ile mümkün olacağı gerçeğinden yola çıkmayı uygun görmekteyiz. Kadına yatırımın en iyi karşılığı yeterlilik olgusudur. Bu bağlamda el becerileri kurslarını, kendi markalı ürünlerimizle (SINGER & PFAFF) harmanlayarak üst seviyelere taşımaktayız. Genel kabul görmüş verilerin karşılığı olan ‘Alet işler, el övünür.’ söylemi tam da burada devreye giriyor. Üst segment makine tedarikçisi SINGER Dikiş Makineleri Genel Müdürlüğü olarak mekanik, elektronik ve bilgisayarlı ev tipi makinelerimiz ile Türk kadınının eğitimine katkı sağlıyoruz.” diyor.

Basın Bülteni