INGAS’TA, DOĞALGAZIN GELECEĞİ KONUŞULDU.

INGAS, doğalgazın geleceğine köprü kurdu

İGDAŞ’ın düzenlediği Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı (INGAS), 2-3 Kasım tarihlerinde, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Açılışını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın yaptığı INGAS’a, 20’nin üzerinde ülkeden 5 bin sektör temsilcisi katıldı. ‘Doğalgazın geleceğine köprü’ ana temasıyla gerçekleştirilen kongrede; 2 günde, 9 oturumda, yerli ve yabancı toplam 50 uzman görüşlerini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan İGDAŞ, INGAS’ı yedinci kez düzenledi. Doğalgaz dağıtım sektörünün en saygın organizasyonlarından biri olarak kabul edilen INGAS’ın ana teması ‘doğalgazın geleceğine köprü’ydü. Doğalgazın geleceğinin konuşulduğu kongrenin açılışını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak yaptı. Açılış töreninde, Bakan Albayrak’ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik ve GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan da vardı. INGAS’ın ikinci günü ise, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (EPDK ) Başkanı Mustafa Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Avrupa’nın enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar

Konuşmasında, Türkiye’nin hem Doğu Akdeniz’de yaptığı sismik araştırmalar hem de depolama alanında attığı adımlara değinen Bakan Albayrak, “Bazı bölge ülkelerinin izlediği gerginlik politikalarına rağmen biz, aklıselimin hâkim olduğu bir enerji diplomasisi ile Doğu Akdeniz gazının ticarileşmesi için her türlü iş birliğine açık olduğumuzu belirttik. Diğer yandan, 2019-2020'de tamamlanması planlanan TürkAkım projesi de tarafların anlaşması durumunda Avrupa'nın doğalgaz arz güvenliğine katkıda bulunacak. Geliştirdiğimiz bu projeler, enerji uzmanlarının dile getirdiği 'Avrupa’nın enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar' tezini doğrulamaktadır. Türkiye, bölgenin enerjide anahtar ülkesi. Türkiye, önemli bir bölgesel aktör ve güvenilir ortak” dedi.

İGDAŞ, sektöründe ilklerin adresi

Kongrede İGDAŞ’ın çalışmalarıyla, İstanbul’un sorunlarının çözümünde önemli bir görev üstlendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İGDAŞ, doğalgaz konusunda her zaman liderdi, öncüydü. Sektöründe ilklerin adresi oldu. Düzenlemiş olduğu kongre ve fuarla da, Türkiye’de yeni adımları atan kuruluş olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

INGAS 2017’nin ikinci günü yaptığı konuşmasında kendisinin de eski bir İGDAŞ çalışanı olduğunu belirten Fatih Dönmez, “İstanbul bugün İGDAŞ ile nefes alıyor. Doğalgazdan önce, İstanbul’da hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaşmıştı. Gazeteler maske hediye ediyordu, insanlara ‘maske takmadan sokağa çıkmayın’ diyorlardı. İGDAŞ olmasaydı şu anda gökyüzünü sadece martılar ya da pilotlar görebilecekti” diye konuştu.

INGAS, enerjide merkez ülke hedefimize hizmet ediyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise doğalgazın geleceğine köprü temasıyla INGAS’ın, Türkiye’nin enerjide ticaret merkezi olma hedefine hizmet ettiğini belirterek, “EPDK da bunu hedefliyor. Bunun için şeffaf yapımızı güçlendirmemiz gerektiğini biliyoruz. Sadece 6 ilde kullanılan doğalgazı ülkemizin her yanında kullanılabilir hale getirdik” diye konuştu.

Dünya doğalgaz sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan Uluslararası Gaz Birliği’nin (IGU) İcra Direktörü Menelaos Ydreos da INGAS 2017’deydi. Yaptığı konuşmada 14 Kasım’da Londra’da yayınlanacak olan World Energy Outlook’u (WEO) okuma fırsatı bulduğunu ifade eden Ydreos, burada doğalgazın çevresel avantajının vurgulanacağını belirtti. Ydreos ayrıca metan salınımıyla ilgili dünyanın en büyük doğalgaz şirketlerinin ciddi anlamda çalıştığını sözlerine ekledi.

INGAS’ta amaç hâsıl oldu

Kapanış konuşmasında INGAS 2017 ile Türkiye’nin ‘enerjide merkez ülke’ stratejisine hizmet edebilmeyi hedeflediklerini belirten İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Dr. Berat Albayrak’ın açılış töreninde ‘INGAS’ın, ülkemizin doğalgazdaki stratejik pozisyonunu güçlendireceğine yürekten inandığını’ ifade etmesi bizim için çok değerli. Ne mutlu bizlere, demek ki amacımız hâsıl oldu” dedi.