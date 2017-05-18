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İlkokul öğrencileri mangala turnuvasında yarıştı

18 Mayıs 2017 Perşembe 10:28
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Muratbey Okullararası Mangala Turnuvası, Kasımpaşa Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Turnuvada 69 okuldan 132 öğrenci yarıştı.

İlkokul öğrencileri mangala turnuvasında yarıştı
Türklerin geliştirdiği ilk zeka ve strateji oyunu olan Mangala, Muratbey peynirlerinin yeni sosyal sorumluluk projesi oldu. İstanbul Beyoğlu’ndaki okullarda okuyan öğrencilere mangala hediye ederek, okullarda öğreten Muratbey, düzenlediği turnuva ile de çocuklara yarışma heyecanı yaşattı. Muratbey Okullararası Türk Zekâ ve Strateji Oyunu Mangala Turnuvası, pilot bölge seçilen İstanbul Beyoğlu’nda 69 okulun katılımıyla yapıldı.Kasımpaşa Kapalı Spor Salonu’ndaki turnuvaya, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Beyoğlu Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal Etkinlikler Şube Müdürü Hakan Gündoğar, Muratbey İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Gülnur Uluğ Elbistanlıoğlu ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Muratbey, büyük bir heyecana sahne olan turnuvanın sonucunda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Muratbey İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Gülnur Uluğ Elbistanlıoğlu, peynire zekâ katan ve çocuklara peyniri yemeyi sevdiren Muratbey’in çocukların zihinsel gelişimi için de önemli bir projeye daha imza attığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda öğretilmesi teşvik edilen Mangalayı çocuklara öğrettiklerini belirten Elbistanlıoğlu, “Oyunun, gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtılması bakımından da önemli bir görev üstlenmiş olduk” dedi. Turnuvada öğrencilere ödüllerini Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Beyoğlu Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal Etkinlikler Şube Müdürü Hakan Gündoğar, Muratbey İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Gülnur Uluğ Elbistanlıoğlu tarafından verildi. 

Kazananlar ödüllerini aldı
İlkokul kategorisinde birincilik ödülü Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’ndan Süleyman Aydoğdu’ya, ikincilik ödülü Haliç İlköğretim Okulu’ndan Ahmet Çelik’e, üçüncülük ödülü ise Namık Kemal İlkokulu’ndan Ümit Kargın’a verildi. Ortaokul kategorisinde birincilik ödülü Cihangir Münir Özkul Ortaokulu’ndan Mehmet Yener’in olurken, ikincilik ödülü Cihangir Münir Özkul Ortaokulu’ndan Ahmet Saim Alkan’ın, üçüncülük ödülü ise Beyoğlu Ortaokulu’ndan Hamza Bozkurt’un oldu.
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