İLK YERLİ BAZ İSTASYONU ANTENİ İÇİN İMZALAR ATILDI

ANKARA (AA) - ASELSAN, mobil iletişim operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, 4,5G şebekesinde kullanılacak ilk yerli baz istasyonu anteni için iş birliği anlaşması imzaladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “5G ve Ötesi Teknolojileri Konferansı”nda, yerli baz istasyonu anteninin kullanımına yönelik imzalar atıldı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, geliştirilen ürünle ilgili değerlendirmede bulundu. Mobil haberleşme şebekelerine, ürünleriyle ASELSAN damgası vurmak istediklerini ifade eden Eken, ASELSAN’ın 41 yıldır kazandığı teknolojik birikimin, Türkiye'nin önemli projelerinde ciddi bir katma değer yarattığını belirtti.

ULAK baz istasyonu ile başlattıkları mobil haberleşme şebekelerine yerli ürün verme serüveninin baz istasyonu anteni ile sürdüğünü ifade eden Eken, "ULAK Baz İstasyonumuz operatör laboratuvarlarında yüzlerce testten geçmektedir. Bu çalışmaların bitmesine az kalmış ve yakında canlı şebeke sahalarında kurulumları başlayacaktır. ULAK’a paralel olarak başlattığımız baz istasyonu anteni geliştirilmesinde de büyük mesafe kaydettik. Baz istasyon ile antenimizin en kısa zamanda saha testlerinden de geçeceğine inanıyoruz. Mobil haberleşme şebekelerinde kullanılabilecek yerli ürün çeşitliliğinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Geliştirilen ürünlerin yurt içi ihtiyacı karşılamasının yanı sıra yurt dışına ihracatını da hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "4,5G ve 5G teknolojilerini önemli bir fırsat olarak görüyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da Türkiye’nin yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde söz sahibi bir ülke olması için Turkcell olarak üzerilerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, bu kapsamda 4,5G ve 5G teknolojilerini de çok önemli bir fırsat olarak gördüklerini bildirdi.

Yerli üretimde kendilerine hedef olarak verilen yüzdeleri tutturmaya değil, rekabetçi teknolojileri geliştirmeye odaklanmanın daha değerli olduğuna inandıklarını vurgulayan Terzioğlu, "Bugün burada imza attığımız ve ilk olarak Turkcell’in girişimleriyle gündeme gelen Türkiye’nin ilk yerli 4,5G baz istasyonu anteninin geliştirilmesine yönelik iş birliği anlaşması, bu yönde atılan önemli adımlardan biri. Bu iş birliğiyle geliştirilecek olan yerli antenleri bu yıl içinde şebekelerinde kullanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı sahipliğinde ASELSAN’ın ana yüklenici olduğu yerli baz istasyonu geliştirilmesine yönelik yürütülen ULAK projesinde ilk resmi siparişi vermeleri ve şebekelerinde ilk kurulumları yapmalarının bu konuya verdikleri önemi açıkça ortaya koyduğuna işaret eden Terzioğlu, gerek uygulamada gerekse mobil haberleşme sistemlerinde yerli üretime verilen desteklerin ülkenin rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

- "Türkiye’nin dijital devrimine liderlik ediyor olmaktan gururluyuz"

Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany de Türkiye’nin dijital devrimine liderlik ettiklerini belirterek, yerli baz istasyonu antenini en kısa zamanda şebekelerinde test etmek istediklerini bildirdi.

Türk Telekom olarak iştirakleri Argela ile milli teknolojilerin geliştirilmesi alanındaki çalışmalarla Türkiye’nin dijital devrimine liderlik ettiklerine işaret eden Doany, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Türkiye’de LTE teknolojisinin millileştirilmesini desteklemek üzere bir ilki gerçekleştirerek, Savunma Sanayii Müsteşarlığının desteğiyle yürütülen ilk yerli baz istasyonu projesi olan ULAK’ta aktif olarak yer aldık. Buna ek olarak ULAK projesi kapsamında yerli baz istasyonu siparişi veren ilk operatör olduk. Ülkemizde milli teknolojilerin yaygınlaşması için hem araştırma ve geliştirme hem de işbirliklerinin çok önemli bir yere sahip olduğuna inanıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında 5G ve 5G’yi etkinleştiren teknolojiler başta olmak üzere, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri konusundaki 28 patent başvurumuz ve geliştirdiğimiz fikri mülkiyetlerle hem Türkiye’de hem de dünyada gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri konusunda katma değer yaratıyoruz. Bunun yanı sıra ETSI ve 3GPP gibi Avrupa’da ve dünyada 5G teknolojisinin yol haritasını belirleyen en önemli girişimlerde ülkemizi temsil ediyoruz."

- "Yerli üretimi desteklemeye önem veriyoruz"

Vodafone Türkiye Genel Müdürü Colman Deegan ise yerli üretimi desteklemeye önem verdiklerine işaret ederek, bu doğrultuda devletin yerli ürün ekosistemini geliştirmeye ve yerlilik oranı daha yüksek bir haberleşme sektörü yaratmaya yönelik adımlarını desteklediklerini belirtti.

Vodafone Türkiye olarak yerli üretimi cari açığın kapanması yolunda bir kurumsal vatandaşlık görevi olarak gördüklerine dikkati çeken Deegan, "Bu doğrultuda, yerli baz istasyonu projesi ULAK için ön siparişimizi verdik. Bu kapsamda ASELSAN tarafından yerli olarak geliştirilip seri üretimi yapılacak yerli anten çalışmasından mutluluk duyduk. Yerli baz istasyonu anteni üretiminin Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda atılmış oldukça önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de herkesi 4.5G teknolojisi ile buluşturma hedefimize ulaşmamızda, yerli üretim antenlerin çok yönlü bir kazan-kazan ilişkisi olduğunu ve haberleşme sektöründe kaldıraç görevi göreceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ASELSAN tarafından tasarlanıp ilk prototipleri üretilen yerli baz istasyonu anteninin laboratuvar testleri tamamlandı. ASELSAN'ın özgün ve patentli geliştirdiği anten, faz dizili ve çok giriş çıkışlı olup aynı anda 2G, 3G, 4G ve 4.5G teknolojilerinde yayın yapabiliyor.

Anadolu Haber Ajansı