İlk Akıllı Metronun Yürüyen Merdivenleri Hyundai Elevator Türkiye’ye Emanet

Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin yapımını gerçekleştirdiği Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı, açılmak için gün sayarken araç depo ve bakım sahası bağlantı hattı ile birlikte 21 kilometrelik hattın 16 istasyonundaki montaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İstasyonlarda düşey taşımayı sağlayan 196 adet yürüyen merdivenin montajı Hyundai Elevator Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor. Projede kullanılan en yüksek merdiven, 19,4 metrelik düşey uzunluğu ve 41,5 metrelik yatay uzunluğu ile dikkat çekiyor. Basamak genişlikleri 1 metre olan yürüyen merdivenlerin taşıma hızı 0,65/saniyeye kadar çıkabiliyor. Sessiz ve konforlu çalışan yürüyen merdivenlerde, sağlamlığın yanında emniyet de ön planda. Yaklaşık 50 algılayıcı ile istenmeyen durumlarda sistemin otomatik olarak durdurulması ve 15 farklı durum bilgisi ile istasyonlarda bulunan kontrol odasına bilgi geçilmesi sağlanabiliyor. Ayrıca yürüyen merdivenlerde olası bir yangın tehlikesine karşı algılayıcı kablo hattı ve sprinkler söndürme sistemi de yer alıyor.

Günde 1.5 milyon kişiyi taşıyacak

Hyundai Elevator Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünü yürüyen merdivenleri ile yer aldığı metro hattının, tamamlandığında günde yaklaşık 1.5 milyon kişiyi taşıması bekleniyor. 24 saat esasına göre 2 bin 430 personelin inşasında görev yaptığı projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kadıköy-Tavşantepe hattından sonra Anadolu yakasının ikinci metrosu olacak olan hatta, yine bir ilk olan “peron ayırıcı kapı sistemi” kullanılacak. Uygulama ile yolcuların daha güvenli yolculuk yapması sağlanacak ve ray hattına düşmesi engellenecek. Tüm kontrolleri bilgisayar sistemleri ile yapılacak olan metro hattında kullanılan araçların sürücü kabini bulunmayacak.