İlhan Şeşen "4. Kütüphane Şenliği"nin konuğu oldu

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı ve oyuncu İlhan Şeşen, Kütüphane Haftası dolayısıyla İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen "4. Kütüphane Şenliği"nde müzikli söyleşiye katıldı.

Üniversitenin Merkez Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Hakan Dedeler'in sorularını yanıtlayan Şeşen, kısa bir süre önce ilk kez bir türkü albümü çıkardığını söyleyerek, "Yine yapacak hiçbir şey yoktu evde. Beste de yapamıyorum. Ne yapayım? 'İnternete girip, türkülere bakayım' dedim. İlk 'İzmir'in Kavakları'na baktım. Türküyü öyle bir değiştirdim ve sonra da ilerlettim meseleyi." dedi.

Şeşen, saz virtüözü Ali Osman Erbaşı'nın albümde kendisine eşlik ettiğini kaydederek, "Benim yaptığım yorumlamaları o da beğendi. Albümde de aynı şekilde devam ettik. Bodrum'da bir stüdyo açmıştık. Kayıtları orada yaptık." diye konuştu.

Hayatın kendisi için basit bir alan olduğunu dile getiren Şeşen, şöyle devam etti:

"İnsan yalnızken yaptıklarıyla vardır. Bu kadar basit. Elbette hayat zor ama asıl zor olan, hayatı zaten endişelerle daha fazla zorlaştırıyor olmamız. Eve gidip yalnız kaldığım zaman, sizler gibi elbette ben de sıkılıyorum. Tabii ki ben de televizyon karşısına geçip kanaldan kanala atlıyorum ama sonra 'başka bir şey yapayım' diyorum. Yalnızken yaptıklarımla da aslında sizlerin karşısına çıkıyorum."

İlhan Şeşen, "Benim bakış açıma göre mutluluk yoktur. Bana biri mutluluğun tarifini yapsın, (mutlu) olmazsam adam değilim. Mutluluk yoktur. Peki ne yapacağız? Mutlu olmaya çalışacağız. İnsanı mutsuz eden şey, zaten mutluluğu aramaktan başka bir şey değil. Ben mutluluğun şart olmadığını savunanlardanım." ifadelerini kullandı.

Şeşen etkinlikte, "Bana Esmeyi Anlat", "Ellerimde Çiçekler", "Erzurum Çarşı Pazar" ve "Neler Oluyor Bize" isimli sevilen eserlerin de aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

Etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Haber Ajansı