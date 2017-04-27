Ana SayfaGÜNCEL

İkinci el eşyalar hayvanlar için mama ve ilaç oluyor

27 Nisan 2017 Perşembe 12:35
Bu haber 60 kez okundu

- Muğla'nın Ortaca ilçesinde Hayvan Dostları Derneği tarafından, sokak ve barınaktaki hayvanlara ilaç ve mama temin etmek için "Hayvan Dostları İkinci El Pazarı" isimli mağaza açıldı

İkinci el eşyalar hayvanlar için mama ve ilaç oluyor
MUĞLA (AA) - Muğla'da, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) tarafından, sokak ve barınaktaki hayvanlara ilaç ve mama temin etmek amacıyla ikinci el kıyafetlerin satıldığı "Hayvan Dostları İkinci El Pazarı" isimli mağaza hizmete girdi.

Ortaca ilçesinde HAYDOS tarafından açılan mağazada, başta ilçede yaşayan yerleşik yabancılar olmak üzere vatandaşların bağışladığı eşyalar ve giysiler, uygun fiyatlara satışa sunuluyor. Mağazadaki satışlardan elde edilen gelir ise sokak ve barınak hayvanlarına ilaç ve mama desteği sağlamak için kullanılıyor.

Dernek üyeleri ayrıca, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde haftada bir kurulan halk pazarında da tezgah açarak, bağışlanan eşyaları satışa sunuyor.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak ve barınak hayvanlarına destek olmak için zengin olmak gerekmediğini söyledi. 

Hayvanların mama ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için ikinci el pazarı kurduklarını belirten Dağdelen, "Projemizi sosyal paylaşım sitesi üzerinden duyurduk ve çok destek gördük. Gelen eşyaları ayrıştırıp, yıkayıp, ütüledikten sonra 'İkinci El Pazarı' isimli dükkanımızda satıyor ve hayvanlara mama, ilaç ve veteriner desteği sağlıyoruz." dedi.

- Fiyatlar 50 kuruştan başlıyor

Türkan Dağdelen, sosyal medyadan yaptıkları tanıtım sayesinde ikinci el pazarına tüm Türkiye'den destek geldiğini belirtti.

Sadece mağazada satış yapmadıklarını anlatan Dağdelen, "Bağışlanan ürünler arasında gelinlikten takıya, saatten çantaya, ayakkabıdan kıyafete kadar her türlü eşya var. Yerli ve yabancı vatandaşlarımız bizlere destek oluyor. Sadece mağazada değil, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde kurulan halk pazarlarında da eşyaları 50 kuruş ila 40 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyoruz. Ayrıca, bağışlanan gelinlik ve abiyeleri, ihtiyaç sahibi kişilere cüzi fiyatlarla kiralıyoruz." diye konuştu.

Dağdelen, HAYDOS Bakımevi'nde 700'ün üzerinde köpek ve 200 civarında kedi bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Projeye ikinci el kıyafet bağışlayarak destek olan Şebnem Ateş ise insanların evinde görmekten, giymekten, kullanmaktan sıkıldığı, işine yaramayan eşyaların HAYDOS gönüllüleri tarafından ikinci el pazarında satılarak, sessiz dostlara ilaç, aşı, mama veya veteriner desteği olarak geri döneceğini ifade etti.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.