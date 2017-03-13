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IKBY'de pilot adayları yetiştiriliyor

13 Mart 2017 Pazartesi 13:24
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Özel pilot akademisi sahibi Sofi: - "Adaylarımız 2 yıl boyunca uluslararası düzeyde yoğun bir eğitime tabi tutulacak. Daha sonra kendilerine verilen diploma sayesinde farklı ülkelerde çalışabilecekler"

IKBY'de pilot adayları yetiştiriliyor
SÜLEYMANİYE (AA)  DILŞAD SEYFEDDİN /İDRİS OKUDUCU - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde, daha önce ziraat amaçlı kullanılan uçak pistinde şimdi özel bir şirket tarafından gençlere uçuş eğitimi verilerek geleceğin pilotları yetiştiriliyor. 

Süleymaniye kent merkezinin kuzeybatısındaki Arbat bölgesinde yer alan, ziraat amaçlı ve tarım alanlarının ilaçlanması için 2005 yılında kurulan uçak pisti yaklaşık 90 dönümlük bir arazi üzerinde bulunuyor. Şu anda uçak pistinde tarım alanlarının ilaçlanmasının yanı sıra, özel bir şirket tarafından açılan pilotluk akademisinde, uçuş eğitimi veriliyor. 

Almanya'nın Bochum ketinde büyüyüp sivil havacılığa ilgisinden dolayı pilotluk eğitim alan Serdar Sabır Sofi, AA muhabirine yaptığı açıklamada IKBY'de ilk pilot akademisini açmak için geçen yıl doğduğu Süleymaniye kentine kesin dönüş yaparak kolları sıvadığını ifade etti. 

Irak merkezi hükümetinden kendi akademisini açmak için çok uğraştığını belirten Sofi, en sonunda resmi izin belgesini aldığını ve alınan eğitim uçaklarının kente getirildiğini kaydetti. 

Pilotluk akademisinin bölgede ilk olma niteliği taşımasından dolayı, sivil havacılıkta kariyer sahibi olmak isteyen gençlerin büyük ilgisini çektiğini dile getiren Sofi, akademinin ilk döneminde erkek ve kadınlardan oluşan 10 pilot adayının hem teorik hem de pratik eğitime başladığını söyledi.

- " Sivil havacılık alanında ilk resmi kurum konumundayız"

Pilot adaylarının farklı aşamalardan geçtikten sonra, sivil havacılık sektöründe iş bulabileceğini aktaran Sofi, "Adaylarımız 2 yıl boyunca uluslararası düzeyde yoğun bir eğitime tabi tutulacak. Daha sonra kendilerine verilen diploma sayesinde farklı ülkelerde çalışabilecekler." dedi. 

Adaylarının alacağı diplomanın uluslararası düzeyde denkliğe sahip olabilmesi için Avrupa ülkelerindeki çeşitli pilot akademileriyle irtibata geçtiklerini söyleyen Sofi, "Şu anda Hollanda'da bir pilot akademisi ile anlaşma yaptık. Öğrencilerimiz buradaki eğitimlerini tamamladıktan sonra, Hollanda'da alacakları uçuş eğitimiyle uluslararası diplomaya sahip olacaklar." diye konuştu. 

Süleymaniye kentinde hükümete ait olan 600 metrelik piste şimdilik 4 eğitim uçağının olduğunu belirten Sofi, "Önümüzdeki birkaç ay içerisinde 3 eğitim uçağı daha gelecek ve toplamda 7 uçağa sahip olacağız. Aynı zamanda yeni bir sınıf açarak 25 yaşını geçmemiş 10 aday daha alacağız." bilgisini paylaştı.  

Söz konusu akademide pilot eğitmenliği yapan Nevro Abdulkadir ise ilk önce Süleymaniye ovasındaki tarım alanlarının ilaçlanması için havalanan uçaklardan sorumlu olduğunu, şimdi ise ileri bir adım daha atarak gençleri pilot adayı olarak yetiştirdiklerini belirtti. 

Abdulkadir, "Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın genelinde sivil havacılık alanında küçük uçaklarla eğitim veren ilk resmi kurum konumundayız." ifadesini kullandı.  

Akademide eğitim alan pilot adayları ise, Irak'ta daha önce kimsenin yapamadığı sivil havacılık sektöründe kariyer sahibi olup en kısa zamanda semalarda uçmak için gün saydıklarını kaydetti.


Anadolu Haber Ajansı
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