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''İHMALİ OLANLAR SONUNA KADAR CEZASINI ÇEKECEK''

30 Kasım 2016 Çarşamba 10:10
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdundaki yangına ilişkin, "En ufak bir ihmal varsa sonuna kadar titizlikle araştırılacak. İhmali olanlar sonuna kadar cezasını çekecek." dedi.

''İHMALİ OLANLAR SONUNA KADAR CEZASINI ÇEKECEK''
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'nın Aladağilçesinde özel öğrenci yurdundaki yangınla ilgili, "En ufak bir ihmal varsa sonuna kadar titizlikle araştırılacak. İhmali olanlar sonuna kadar cezasını çekecek." dedi.

Olay yerinde Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile incelemelerde bulunan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok büyük bir acı yaşandığını, yüreklerin yandığını söyledi.

Gencecik evlatların hayatını kaybettiğini anımsatan Kaya, şöyle devam etti:

"Öncelikle milletimizin, ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımız var. Şimdi olay yerini inceledik, brifing aldık. Hastanelerde yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Gerçekten çok büyük bir acı. 11 yavrumuzu kaybettik, bir de eğitmen vefat etti. 22 de yaralımız var, şimdi hastanelerde onları ziyaret edeceğiz."

"İhmali olanlar sonuna kadar cezasını çekecek"

Bakanlık olarak Adana'da bulunduklarını dile getiren Kaya, ailelerin acılarını paylaşmak için geldiklerini belirtti.

Devletin tüm imkanlarıyla ailelerin yanında olduğunu vurgulayan Kaya, "Bakanlığımız 32 kişilik psikososyal destek ekibiyle şu an sahada. Hastanelerde, adli tıpta ekiplerimiz görev yapıyor. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. En ufak bir ihmal varsa sonuna kadar titizlikle araştırılacak. İhmali olanlar sonuna kadar cezasını çekecek." diye konuştu.

Bakan Kaya'ya, olay sırasında özel öğrenci yurdunun yangın merdiveninin kilitli olduğu iddiası hatırlatıldı. Bu iddiayla ilgili araştırmanın sürdüğünü aktaran Kaya, "Bunlar sadece bir iddia. Sonuna kadar araştırılacak. En ufak bir ihmali olanlar cezasını çeker zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, yaşamını yitirenler arasında söz konusu eğitmenin küçük yaştaki bir çocuğunun da bulunduğunu sözlerine ekledi.


Anadolu Haber Ajansı
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