banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

İDO’dan İstihdama Katkı Sağlayacak Eğitim Yatırımı

23 Kasım 2016 Çarşamba 12:03
Bu haber 698 kez okundu

İDO, Türkiye İş Kurumu’nun (İşkur) iş sahibi olmayanların meslek deneyimi edinmeleri için başlattığı İşbaşı Eğitim Programına destek veriyor. Bu kapsamda İDO, İstanbul’daki terminallerinde 110 kursiyere Bilet Satış Elemanı ve Danışma Memuru pozisyonlarında eğitim vererek meslek bilgisi kazandırdı.

İDO'dan İstihdama Katkı Sağlayacak Eğitim Yatırımı
İDO terminal sorumluları tarafından; misafirlere karşı nezaket kurallarının uygulanması, bilet satış işlemleri, iç ve dış hatlarda sefer iptallerinde alınması gereken aksiyonlar, İDO matiklerin kullanımı gibi konularda eğitim alan 48 kursiyer program bitiminde başarılı bir şekilde mezun olurken, 26 kursiyer ise İDO tarafından çeşitli terminallerde istihdam edildi.

İDO İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Murat Orhan konuyla ilgili şunları söyledi:
“Misafirlerine en iyi hizmeti sunabilmeyi ilke edinen bir firma olarak çalışan verimliliğine çok önem veriyoruz ve bir şirketi başarıya götüren en önemli faktörün insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda kendi çalışanlarımıza belli periyodlarda eğitimler verirken, İşbaşı Eğitim Programı kapsamındaki kursiyerlerimizi de bu eğitimlere dahil ettik. İşkur’un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında İDO ailesi olarak kursiyerlerimize, kariyerlerine yön vermelerinde, kurumsal bir firmada iş deneyimi kazanmalarında ihtiyaç duydukları desteği verdiğimizi umuyoruz. Program bitiminde 26 kursiyerimize iş olanağı sağladık. Yatırım planlamalarımız doğrultusunda ülke istihdamına katkı sağlama çalışmalarına devam edeceğiz.“
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.