İDO’dan İstihdama Katkı Sağlayacak Eğitim Yatırımı

İDO terminal sorumluları tarafından; misafirlere karşı nezaket kurallarının uygulanması, bilet satış işlemleri, iç ve dış hatlarda sefer iptallerinde alınması gereken aksiyonlar, İDO matiklerin kullanımı gibi konularda eğitim alan 48 kursiyer program bitiminde başarılı bir şekilde mezun olurken, 26 kursiyer ise İDO tarafından çeşitli terminallerde istihdam edildi.



İDO İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Murat Orhan konuyla ilgili şunları söyledi:

“Misafirlerine en iyi hizmeti sunabilmeyi ilke edinen bir firma olarak çalışan verimliliğine çok önem veriyoruz ve bir şirketi başarıya götüren en önemli faktörün insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda kendi çalışanlarımıza belli periyodlarda eğitimler verirken, İşbaşı Eğitim Programı kapsamındaki kursiyerlerimizi de bu eğitimlere dahil ettik. İşkur’un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında İDO ailesi olarak kursiyerlerimize, kariyerlerine yön vermelerinde, kurumsal bir firmada iş deneyimi kazanmalarında ihtiyaç duydukları desteği verdiğimizi umuyoruz. Program bitiminde 26 kursiyerimize iş olanağı sağladık. Yatırım planlamalarımız doğrultusunda ülke istihdamına katkı sağlama çalışmalarına devam edeceğiz.“