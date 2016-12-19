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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

19 Aralık 2016 Pazartesi 22:42
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İçişleri Bakanı Soylu, Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi ile ilgili, "Saldırgan 24 Haziran 1994, Aydın Söke doğumlu. Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı, halen Ankara Çevik Şube Müdürlüğünde görev yapan Mevlüt Mert Altıntaş." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili, "Saldırgan 24 Haziran 1994, Aydın Söke doğumlu. Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı, Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu mezunu ve halen Ankara Çevik Şube Müdürlüğünde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş." dedi.

Bakan Soylu, açıklamasında, "Bugün saat 19.05 sularında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı fotoğraf sergisinde Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov, konuşması esnasında silahlı bir saldırıya uğramıştır. Kaldırıldığı Güven Hastanesinde saat 19.53'te hayati bulgularının olmadığı tespit edilmesine rağmen hemen yapılan canlandırma müdahalesine cevap alınamamış ve kıymetli dostumuz, Sayın Büyükelçimiz hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye-Rusya ilişkilerine gerçekleştirilmiş bir terör eylemidir"
"Bu suikast, bu saldırı, bu terör eylemi, Türkiye-Rusya ilişkilerine gerçekleştirilmiş bir terör eylemidir." diyen soylu, "Bu, büyük bir provokasyondur. Özellikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok iyi olduğu bir safahatta, bir dönemde gerçekleştirilen bu acımasız terör eyleminin, Türkiye'ye sıkılmış bir kurşun olduğunu ve milletimizin emanetinde olan, ülkemizin emanetinde olan bir dostumuza yönelik hain bir eylem olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki bu suikast, bizi ve ülkemizi derinden üzmüştür. Bu saldırı ve terör olayı bizi ve ülkemizi derinden yaralamıştır. Bu vesileyle tekraren hem Rusya Federasyonu'na, dostumuz Rusya halkına ve aynı zamanda kıymetli ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." 

Soylu, "Olay esnasında yaralanan Leyla Gündoğan, Arnavutluk doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu tespit edebildiğimiz Anastas Zımbırıkalı ve Anıl Değer, olay yerinden acilen Güven Hastanesine getirilmiştir. Yaralılardan Anıl Değer taburcu olmuştur. Yaralılarımızdan birisi ayağından birisi de kolundan şu anda tedavi altındalar." bilgisini verdi. 

Anadolu Haber Ajansı
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