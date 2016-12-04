İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu okulun temelini atarken, cehalete verdiğimiz zayiatla birlikte teröre, şiddete, düşmanlığa da büyük bir zayiat veriyoruz." dedi.

Bakan Soylu, Mardin'deki temasları kapsamında beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Derik ilçesine geldi.

Burada, 10 Kasım günü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk adına bir hayırsever tarafından yaptırılan 28 derslikli lisenin temel atma törenine katılan Bakan Soylu, öğrencilerle sohbet etti.

Soylu, törende yaptığı konuşmada, alana geldiklerinde ellerinde ay yıldızlı bayrak bulunan çocuklarla sohbet ettiğini ifade etti.

"Biz ne için devlet adamıyız? Ne için siyaset adamıyız? Ne için çocukluğumuzdan itibaren annemizin, babamızın hayır duasıyla çalışıyor, çabalıyoruz, ayakta durmaya çalışıyoruz? Bir tek şey için. Şu çocuklarımıza, 'Siz ne olacaksınız?' diye sorduğumuzda eğer onlar, 'Ben İngilizce öğretmeni olacağım.', 'Doktor olacağım.' , 'Avukat olacağım.' dediklerinde onları o hedefleriyle buluşturmak için çabalıyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı bunun için çabalıyor." diyen Soylu, herkesin güvenliği için ayakta duran, polisin, jandarmanın, korucunun, askerin de bunun için çalıştığını vurguladı.

- "Bu medeniyete terör yakışmaz"

Soylu, insan olmaktan başka bir sıfatının olmadığını dile getirerek, insanın, yaratılmışların en şereflisi olduğunu aktardı.

Başka bir ölçüleri olmadığına işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Kimin para, pul, dünya ölçüsü varsa gaflettedir. Bizim hiçbirimizin sıfatı ve titri yok. Bizim ilk sıfatımız da son sıfatımız da insandır. Ve biz insanlık sıfatına sığınıyoruz. Onu şereflendiren Cenab-ı Allah'a sığınıyoruz.

Öyle bir medeniyetten yetişiyorsunuz ki bu medeniyete terör yakışmaz. Siz okuyacaksınız öğretmenleriniz sizi yetiştirecek ve onların söylediklerini birer birer dinleyip hiçbir zaman unutmayacaksınız. Kurşun, şiddet ve terör bunların hiç birisi bizi insanlığımızdan ayıramayacak. Mardin, ne için millet olmamız gerektiğini en iyi ifade eden kardeşlik şehridir. Mardin, bu kardeşliğinden hiçbir zaman vazgeçmedi."

- "İstikametimizin ne olduğunu her zaman biliyoruz"

Şehit Derik Kaymakamı Safitürk'ün millet olma erdemini musalla taşında bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Millet olmak sadece bayramlarda değildir, acıda da millet olunur. Millet olmak sadece düğünlerde değildir, taziyelerde de olur. Biz bir milletiz. Bizim bu millet olma güzelliğimizi hiçbir şekilde ayıramazlar. Bu coğrafya bizi bazen Çanakkale'de, bazen İstanbul'da bir atölyede ekmek parası kazanırken, bazen asker ocağında, bazen de yatılı okulda yoğurmuştur. Muhammet Fatih'in, Ömer Halis'in ve bu ülkede hizmet için şehadeti kendine şeref sayanların yolları yollarımızdır her zaman. İstikametimizin ne olduğunu her zaman biliyoruz. Gelirken kıymetli Valime, 'Yol ne güzel olmuş.' dedim. 'Bunu Muhammet Fatih yaptı.' dedi. İşte eser. 30 kilometre ve bu ancak sevgi ile olur. Maaşı daha fazla artmayacak, aynı maaşı alacak. Altın madalya takmayacaklar ama bu toprakların sevgisi ve bu insanların sevgisi."

- "Teröre, şiddete, düşmanlığa da büyük zayiat veriyoruz"

"Bugün Tayyip amcanız, kıymetli Cumhurbaşkanı'mız eline aldığınız bayrağı Marmara ile bütün dünyaya sallattı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bütün dünyaya sallattı. Hedefimiz sadece bu topraklarda her zaman huzuru, zenginliği, özgürlüğü, bağımsızlığı daim kılmak değildir. Hedefimiz bütün dünyaya şu medeniyetin asli karakterini nakşetmektir. Şu okulun temelini atarken cehalete verdiğimiz zayiatla birlikte teröre, şiddete, düşmanlığa da büyük bir zayiat veriyoruz." diyen Bakan Soylu, Muhammet Fatih Safitürk gibi kişilerin her zaman örnek olduğunu vurguladı.

- "Ülkemizin yarınları açıktır"

Allah'tan herkese en güzel örnek olmayı nasip etmesini temenni eden Soylu, "Bizi bu aziz milletimize mahçup etmesin. Ülkemizin yarınları açıktır. Etrafımızdaki coğrafyanın bizden ümidi çoktur ve bu ümidin karşılığını vermek bizim görevimizdir. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, kurban kesildi, Bakan Soylu ve beraberindekiler tarafından ilk harç döküldü.

Anadolu Haber Ajansı