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Hyundai, SoundHound İle ortaklaşa çalışacak

Hyundai, gelecekteki modellerinin daha teknolojik, daha konforlu ve daha modern olması adına akıllı kokpit ve dijital sistemlere ağırlık vermeye başladı.

Hyundai, SoundHound İle ortaklaşa çalışacak

Hyundai, gelecekteki modellerinin daha teknolojik, daha konforlu ve daha modern olması adına akıllı kokpit ve dijital sistemlere ağırlık vermeye başladı.

22 Aralık 2017 Cuma 16:55
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Hyundai, SoundHound İle ortaklaşa çalışacak

Hyundai Motor Company, 2019 model yılından itibaren yeni modellerinde daha teknolojik sistemler kullanmaya hazırlanıyor. Mobil teknolojilere yer vererek müşterilerinin beklentilerini karşılamayı hedefleyen Hyundai, Intelligent Personal Agent adını verdiği Akıllı Ses Kontrol Sistemi’ni, ünlü SoundHound ile birlikte geliştiriyor. Silikon Vadisi’nden tüm dünyaya hizmet vererek, özellikle mobil uygulamalardaki başarısıyla öne çıkan SoundHound, sürücü ihtiyaçlarını öngören ve araç işlevlerini kolaylaştıran, proaktif bir asistan olarak hizmet eden sisteme destek olarak gelişimine katkıda bulunacak.

IPA sistemi, gelecekteki mobil araç veri talepleri için optimize edilmiş ileri teknolojiyi kullanıyor. Sistem, sürücünün ihtiyaçlarını önceden tahmin ederek yaklaşmakta olan kişisel bir toplantıyı erken hatırlatabiliyor veya mevcut trafik koşullarını gösteren alternatif rotalar önerebiliyor. Bu kişisel özellikler, telefon görüşmesi yapma, kısa mesaj gönderme, rota hedefleri veya müzikleri arama, hava durumunu kontrol etme ve mevcut programları yönetme gibi çeşitli sürücü kolaylıklarıyla birleşiyor. Ayrıca, sürücüler, araç hakkında çeşitli bilgiler toplarken, klima, sunroof ve kapı kilitleri gibi sık kullanılan araç içi donanımları sesle kontrol etmelerine de izin veriyor.

Hyundai, bu yeni geliştirilmiş sistemi CES 2018’de görücüye çıkaracak.

Anahtar Kelimeler:
Hyundai
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