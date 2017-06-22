Hyundai i30 N TCR, Test İçin 24 saatlik yarışa giriyor.

Hyundai Motorsporları Takımı, lansman öncesi Yeni i30 N TCR modeliyle ilk kez resmi bir yarışa katılıyor. Pist için tasarlanan ilk Hyundai Motorsport projesi i30 N TCR, 7-9 Temmuz tarihlerinde, İtalya'nın Misano Pisti’nde düzenlenen Touring Car Endurance Series 24H’de dişli rakipleriyle karşılacak.

Hyundai N mühendisleri, otomobilin performans değerlerini ölçümlemek ve aynı zamanda var olan sistemleri daha da geliştirmek adına geleneksel test yöntemlerinin aksine resmi bir yarışı tercih ediyor. Bu yarış, Hyundai i30 N TCR için oldukça önemli. Aracın kondüsyonu, dayanıklılığı, tasarımı, aydınlatma ve yakıt sistemi zorluklarla mücadele edecek ve akabinde resmi model üzerindeki geliştirmeler için yol gösterici olacak.

Hyundai i30 N TCR, markanın gelecekteki yüksek performanslı N logolu ürün gamına yön verecek ve aynı zamanda 2017 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan i30 N için de önemli bir kilometre taşı olacak. Henüz homologe olmayan i30 N TCR, yarış sırasında TCR sınıfının bir parçası olmayacak ve GT4 otomobiller ile birlikte gruplandırılacak. Sonuç odaklı olmanın aksine, Hyundai i30 N TCR ve takımın yarıştakı asıl amacı, farklı koşullarda nasıl tepkiler verdiğini görmek olacak.