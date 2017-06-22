banner181

banner197
banner208
Ana SayfaGÜNCEL

Hyundai i30 N TCR, Test İçin 24 saatlik yarışa giriyor.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:45
Bu haber 453 kez okundu

Hyundai, N Motorsporları Takımı’nın geliştirdiği i30 TCR (Touring Car) ile 24 saatlik dayanıklılık yarışlarına giriyor. İtalya’nın meşhur Misano Pisti’nde düzenlenecek yarışta ter dökecek olan Yeni i30 N TCR, hem performansını hem de sistemlerini resmi tanıtımdan önce test edecek.

Hyundai i30 N TCR, Test İçin 24 saatlik yarışa giriyor.
Hyundai Motorsporları Takımı, lansman öncesi Yeni i30 N TCR modeliyle ilk kez resmi bir yarışa katılıyor. Pist için tasarlanan ilk Hyundai Motorsport projesi i30 N TCR, 7-9 Temmuz tarihlerinde, İtalya'nın Misano Pisti’nde düzenlenen Touring Car Endurance Series 24H’de dişli rakipleriyle karşılacak.

Hyundai N mühendisleri, otomobilin performans değerlerini ölçümlemek ve aynı zamanda var olan sistemleri daha da geliştirmek adına geleneksel test yöntemlerinin aksine resmi bir yarışı tercih ediyor. Bu yarış, Hyundai i30 N TCR için oldukça önemli. Aracın kondüsyonu, dayanıklılığı, tasarımı, aydınlatma ve yakıt sistemi zorluklarla mücadele edecek ve akabinde resmi model üzerindeki geliştirmeler için yol gösterici olacak.

Hyundai i30 N TCR, markanın gelecekteki yüksek performanslı N logolu ürün gamına yön verecek ve aynı zamanda 2017 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan i30 N için de önemli bir kilometre taşı olacak. Henüz homologe olmayan i30 N TCR, yarış sırasında TCR sınıfının bir parçası olmayacak ve GT4 otomobiller ile birlikte gruplandırılacak. Sonuç odaklı olmanın aksine, Hyundai i30 N TCR ve takımın yarıştakı asıl amacı, farklı koşullarda nasıl tepkiler verdiğini görmek olacak.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.