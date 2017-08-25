Hyundai Assan’dan bayram için ücretsiz Check-up günleri

Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri’nde müşteri memnuniyetinde zirveye oynayan Hyundai, Kurban Bayramı için özel olarak hazırladığı avantajlı ücretsiz check-up hizmeti sunacak.

25-30 Ağustos ve 9-10 Eylül tarihlerinde, Hyundai sahipleri lastik, akü, motor yağı, cam suyu vb. kapsayan toplam 37 noktanın kontrol edildiği ücretsiz check-up hizmeti ve Yeni i30 test sürüşleri yapma imkanı elde edecek. Aynı zamanda test sürüşü yapan tüm müşterilere soğuk tutucu özel bir çanta da hediye edilecek.

Hyundai, servis avantajlarından ve sunulan ayrıcalıklardan yararlanmak için seyahate çıkmadan önce www.hyundai.com.tr adresini ziyaret ederek güzergahınız üzerindeki ücretsiz check-up alanlarını görebilir ve katılım sağlayabilirsiniz. Ayrıca, Yeni i30 ve diğer modelleri inceleyip bilgi edinmek ve test sürüşü yapmak için tüm Hyundai sahiplerini Yetkili Satıcıları’na davet ediyor.