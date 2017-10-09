Hüdayi Vakfı’nın Yardımları Arakan’a Ulaştı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, bağışçılarının da destekleriyle topladığı yardımları Bangladeş’teki kamplarda bulunan Arakan’a ulaştırdı. Hayırseverlerin yardımları çocuk, kadın, genç, yaşlı yüz binlerce Müslümanın yarasına merhem oldu. Arakan’a gönderilen yardımların koordinatörlüğünü yapan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yardımcı Serdar Eryılmaz,” Canlarını kurtarmak için Bangladeş'e kaçan Müslüman kardeşlerimiz dünyanın en kötü şartlarında mülteci kamplarında hayatta kalmaya çalışıyor.



Dünyanın gözleri önünde yapılan saldırılardan canlarını kurtarabilmek için ormanlara ve Bangladeş sınırındaki kamplara sığınmak zorunda kalan Rohingyalı Müslümanlar, etraftan topladıkları malzemelerle yaptıkları ilkel çadırlarda yağmur ve suyun içinde açlıkla ve salgın hastalıklarla yaşam mücadelesi veriyor. İhtiyaç sahiplerine acil yardım paketleri oluşturduk. Acil yardım paketlerinde öncelikli ihtiyaç olan gıda ve insanların hastalıktan korunmaları, kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için temizlik maddeleri bulunuyor” dedi.





Tüm Operatörlerden Bağış Yapılabiliyor

Bağış için gönderilebilecek tek bir mesajın bile oradaki insanların hayatlarını değiştirebileceğini vurgulayan Eryılmaz, Arakan’da çok acı bir tablonun yaşandığını söyledi. Eryılmaz sözlerine şöyle devam etti: “ Geçtiğimiz haftadan beri Arakan’dayız. Amacımız katliamlara maruz bırakılan kardeşlerimize bir nebze olsun yardımda bulunmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek.



Bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Vakıf olarak "Şiddet ve Soykırıma Maruz Kalan Arakan’a Sahip Çık!” çağrısıyla yardım seferberliği başlattık. Arakan'daki katliamdan kaçan mültecilere bağış yapmak isteyenler "ARAKAN” yazıp 4832’ye SMS göndererek ya da vakfın web sitesinde yer alan online bağış bölümünden ve banka hesapları aracılığıyla yardımlarını gönderebilirler.”

Basın Bülteni