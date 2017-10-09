Hüdayi Vakfı’nın Yardımları Arakan’a Ulaştı

Dünyanın gözleri önünde yapılan saldırılardan canlarını kurtarabilmek için ormanlara ve Bangladeş sınırındaki kamplara sığınmak zorunda kalan Rohingyalı Müslümanlar, etraftan topladıkları malzemelerle yaptıkları ilkel çadırlarda yağmur ve suyun içinde açlıkla ve salgın hastalıklarla yaşam mücadelesi veriyor. İhtiyaç sahiplerine acil yardım paketleri oluşturduk. Acil yardım paketlerinde öncelikli ihtiyaç olan gıda ve insanların hastalıktan korunmaları, kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için temizlik maddeleri bulunuyor” dedi.
Bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Vakıf olarak "Şiddet ve Soykırıma Maruz Kalan Arakan’a Sahip Çık!” çağrısıyla yardım seferberliği başlattık. Arakan'daki katliamdan kaçan mültecilere bağış yapmak isteyenler "ARAKAN” yazıp 4832’ye SMS göndererek ya da vakfın web sitesinde yer alan online bağış bölümünden ve banka hesapları aracılığıyla yardımlarını gönderebilirler.”
Basın Bülteni
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