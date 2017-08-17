HUAWEI P10 ve HUAWEI WATCH 2 EISA’dan ödülle döndü

Tüketici elektroniği dünyasındaki uzman medyayı temsil eden EISA üyeleri, Huawei'nin sınıfının en iyisi olan ürünlerinden övgüyle söz etti. 2013 yılında HUAWEI P6 ile başlayan Huawei P Serisi, innovatif özellikleri, göz alıcı tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile dört yıl üst üste "En İyi Tüketici Akıllı Telefonu" olarak ödüllendirildi.

Huawei 2017 yılından itibaren Leica ile birlikte geliştirdiği üstün kamera özellikleri sayesinde kullanıcılarına mükemmel bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Huawei P10’da bulunan en yeni Leica çift arka kamera 2.0 ve Leica ön kamera ile fotoğraflarla yaratıcılığını ifade etmek isteyen kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını eksiksiz sağlıyor. Bunun yanında Huawei P10’da bulunan 3D yüz tanıma ve dinamik aydınlatma özellikleri kusursuz portre çekim imkanı sunuyor.

Huawei’nin tasarım dilinden ödün vermeden geliştirdiği giyilebilir teknolojik ürünü Huawei Watch 2 işlevsellik konusunda da Huawei’nin tarzını yansıtıyor. Rahat bir şekilde giyilebilen ve kolay taşınabilen Huawei Watch 2 kullanıcılarına, tarzlarından ödün vermeksizin bağlantılı bir yaşam biçimi sürdürmelerini sağlıyor. 4G bağlantısı, bluethooth ve GPS özelliği ile günün her anında aktif ve sağlıklı yaşam biçimini desteklemek üzere geliştirilmiş olan Huawei Watch 2, zarif tasarımı ve seramik dış yüzeyi ile günün her anında rahatça giyilebiliyor.

Huawei Tüketici İş Grubu Pazarlama Müdürü Glory Zhang, "Huawei felsefesinin merkezinde, tüm dünyadaki kullanıcıların seveceği ürünler yaratmak için durup dinlenmeksizin yeniliklerin peşinde koşulması yatıyor. HUAWEI P10 ve HUAWEI WATCH 2'nin EISA gibi prestijli bir ödüle sahip olmasından heyecan duyduk. Akıllı telefonlardan giyilebilir araçlara hayatın her alanında bağlantı kurduran deneyimler yaratmak için teknoloji ve tasarımın sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz "dedi.