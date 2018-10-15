Hotpoint ve Jamie Oliver, Doğu Londra’da sıra dışı bir pop-up kafe açtı

Bu yılın başlarında, Hotpoint ve Jamie Oliver, gıdaların değerini bilerek, onlara özen göstererek ve yemek pişirme becerilerini iyileştirerek insanları gıda israfıyla mücadele konusunda desteklemek amacıyla “Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler” kampanyasını başlattı. Bu kampanya kapsamında, artan gıdalardan mümkün olanın en iyisini elde edebilmek ve gıda israfını azaltmak için ipuçları ve püf noktaları paylaştılar. Teknolojinin daha akıllıca kullanımı yoluyla artan gıdalarla yemek yapmanın çok daha kolay ve keyifli hale gelebileceğini de işleyen kampanyayla ilgili konuşan Jamie Oliver, “İyi yemek güzel bir şeydir, insanları bir araya getirir, sizi neşelendirir, gün boyunca ihtiyacınız olacak enerjiyle içinizi doldurur. İşte bu nedenle yemeklerin israf edilmemesi gerektiği konusunda Hotpoint ile aynı ideali paylaşıyoruz. Hotpoint’in israf konusunda duyarlı cihazlarıyla mutfakta gereksiz israfı azaltıp aynı anda leziz yemekler hazırlamanın ne kadar kolay olduğunu herkese göstermek istiyorum” dedi.

Taze Fikirler Kafe'nin menüsündeki her yemek, tüketicilerden gelen öneriler üzerine kurulu ve mümkün olduğunca yerel tedarikçilerin elinde kalan gıdalardan yapılıyor. Tadım menüsünde ekmek, salata ve taze sebzeler, yani Avrupa'da ve Türkiye’de en çok harcanan gıdalardan bir kısmının kullanıldığı yaratıcı yemekler sunuluyor.

Pazarlama Direktörü Aylin Alpay, “İnsanların gıda israfı konusunda farkındalığını artırmak, buzdolabı ve mutfak dolaplarındaki artan yiyeceklere ikinci bir şans vermelerini sağlamak için Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler kampanyasını başlattık. Hotpoint olarak teknolojilerimizle de bu fikre hizmet ediyoruz. Ürünlerimizi gıdaları daha uzun süre taze saklayacak teknolojilerle zenginleştiriyor, basit malzemelerle lezzetli yemekler hazırlanabilecek tariflerle donatıyoruz. İsrafı farklı perspektiflerden ele alıyor ve enerji tüketimini de azaltacak, aile bütçesine katkıda bulunacak ürünleri tüketicilerimize sunuyoruz; 35 güne varan tazelik sağlayan Active Oxygen teknolojisi ve arta kalmış yiyecekler için bile 3 kat daha fazla lezzet deneyimi sunan Gentle Steam Fırın gibi. Proje kapsamındaTürkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından tüketiciler, mutfaklarımıza “Taze Fikirler” getirebilecek harika tarifler gönderdiler ve bu tariflerle hazırlanan yemeklerden bir seçki sunacağımız için çok heyecanlıyız” dedi.



Geçici bir süre için hizmet verecek kafe, beyaz eşya uzmanı Hotpoint tarafından hayata geçirildi ve 9 Ekim Salı günü marka elçisi Jamie Oliver tarafından resmi olarak açıldı. "Gönlünden kopanı öde" ilkesiyle işletilecek kafenin gelirleri gıda israfı ve açlık ile mücadele eden İngiltere merkezli hayır kuruluşu FoodCycle'a gidecek. “Taze Fikirler” kafe, Hotpoint’in 2018’de başlattığı ve yıl boyunca insanların mutfaklarındaki kenarda kalan gıdalara bakışını değiştirecek olan “Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler” kampanyasına dikkatleri çekiyor.

Hotpoint’in “Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler” girişimiyle ilgili daha fazla bilgi için Hotpoint ve Jamie Oliver'ı takip edebilirsiniz.