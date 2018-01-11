HOLLANDA'DA ULUSLARARASI UTRECHT TURİZM FUARI BAŞLADI

Hollandalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve Türkiye'nin en büyük katılımcı olarak yer aldığı Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı başladı.

Utrecht'teki Jaarbeurs Salonu'nda bu yıl 48'incisi düzenlenen ve 14 Ocak'a kadar devam edecek fuarda Türkiye, Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin, 50'ye yakın kurum ve kuruluşun katılımıyla açtığı yaklaşık 652 metrekarelik stantla en büyük katılımcı oldu.

Fuarın resmi açılışı dolayısıyla Türkiye standında düzenlenen resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel, Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız ve Türkiye'den gelen davetliler katıldı.

Arısoy, burada yaptığı konuşmada, 48 yıllık tarihi ve 7 büyük turizm fuarından biri olan Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı'na Türkiye'nin 38 yıldır katılım gösterdiğini söyledi.

Hollanda'nın, Türkiye turizminde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Arısoy, 3 yıl önce misafir ettikleri 1 milyon 300 bin Hollandalıyı 2018 yılında da aynı rakamla misafir edeceklerini düşündüğünü belirterek, "2015 ve 2016 yıllarında hiçbirimizin hatırlamak istemediği olumsuz şeylere rağmen 2017 yılında çok büyük bir toparlanma gerçekleştirdik. Bu toparlanma Türkiye'nin turizm sektörünün ve ayrıca bizim ürünümüzün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İnşallah 2018 yılı bir önceki yıldan çok çok daha iyi olacak. Bunun işaretlerini 2017 yılının ikinci yarısından itibaren almaya başlamıştık." ifadelerini kullandı.

Bu yıl konsept değişikliğine giderek fuardaki stantların bölge bölge görülmesini istediklerine dikkati çeken Dursun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konsepti önümüzdeki fuarlarda da uygulamaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak ülkemizin kültürünü, tarihini, doğal güzelliklerini, turizm çeşitliliğini ve bu güzel turizm ürününü sektörle ve sizlerle birlikte dünyaya tanıtmak üzere çaba göstermeye devam edeceğiz. Hep birlikte hareket edince çok güzel sesin çıktığı bu sektörden böyle bir iş birliğini burada da görmekten son derece mutlu olduğumu ve memnun olduğumu dile getirmek istiyorum. Fuarın, ülkemizin 2018 turizm sezonu için hayırlı uğurlu olmasını ve bereket getirmesini diliyorum."

Toplam bin 300 metrekare alanda kurulan fuardaki Türkiye stantlarını gezen Arısoy, daha sonra Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü ile Lahey Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin verdiği bilgiye göre, geçen yıl fuarı 109 bin kişi ziyaret etmişti.