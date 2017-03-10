Hollanda, 2016’da yatırım üssü oldu





Türk firmalar 31 milyon Euro yatırım yaptı

Hollanda’da yatırım yapmak isteyenlere yardımcı olan Hollanda Dış Yatırım Ajansı’nın Türkiye Ülke Müdürü Arife Karaosmanoğlu, geçtiğimiz yıl Türk firmalarının Hollanda’da 31 milyon Euro civarında yatırım yaptığını belirtti. Hollanda’nın, sadece büyük ve lider markalara değil KOBİ’lere de kapısının açık olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, Hollanda’da yatırım yapmanın avantajlarını şöyle sıraladı: “Stratejik konumu itibarıyla Hollanda, Avrupa pazarları için mükemmel bir sıçrama tahtası. Hollanda’nın GSYİH’nın yüzde 50’si yabancı kaynaklardan geliyor. Dünyada genel lojistik performansı anlamında 2’inci sırada yer alan Hollanda’da, birinci sınıf limanlar ve havalimanları, geniş bir demir ve karayolu ağı ile Avrupa’nın kalite bakımından ikincisi olan geniş bant ağı bulunuyor. Hollanda; yatırım dostu kurumsal gelir vergisi sitemi, işbirliğine açık vergi makamları, son derece cazip inovasyon ve Ar-Ge teşvikleri ile yüzde 20-25’lik rekabetçi kurumsal gelir vergisi oranıyla uluslararası şirketler için Avrupa’nın en cazip ülkeleri arasında. Ayrıca Hollanda’nın yüksek eğitimli iş gücü birçok yetkinlik alanında Avrupa’da üretkenliğin hızını da belirliyor. Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyadaki en mutlu 7’inci ülke Hollanda. Hollanda’da hayat standardı yüksekken, yaşama maliyeti, Avrupa ülkelerinin çoğuna göre daha düşük.”

Kapıyı açacak olan anahtar: NFIA

Tüm bu avantajlardan yararlanmak için markaların Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA) ile işbirliği yapması yetiyor. Hollanda’ya işini taşımak, yatırım yapmak isteyenlere yardımcı olan NFIA, yabancı yatırımcılara ücretsiz, gizlilik ilkesine tabi sürekli destek hizmeti sunuyor. Yatırımcılara uygun ortaklarla keşif çalışmaları yapan ve toplantılar düzenleyen NFIA, vergi, kamu ve izin usulleri, yer seçenekleri ve iş çözümleri konularında da kapıyı açacak anahtar gibi çalışıyor ve markalara danışmanlık hizmeti sunuyor.





Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA Turkey) Hakkında

NFIA (Hollanda Dış Yatırım Ajansı), Hollanda Ekonomik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir kuruluştur. NFIA yabancı şirketlere Hollanda’da uluslararası faaliyetlerini başlatmak, geliştirmek ve/veya yaygınlaştırmak gibi alanlarda yardım ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 35 yıl önce kurulan NFIA, aradan geçen süre boyunca yaklaşık 60 farklı ülkeden 3 bin 300’den fazla şirketin Hollanda’da uluslararası faaliyetlerini başlatmasına ve büyütmesine destek olmuştur. Merkezi Lahey’de bulunan NFIA’nın Birleşik Krallık’ta, Türkiye’de, Kuzey Amerika’da, Asya’da, Orta Doğu’da ve Brezilya’da ofisleri mevcuttur. NFIA ayrıca Hollanda Büyükelçilikleri, Başkonsoloslukları ve yurtdışında Hollanda hükümetini temsil eden diğer kurumlarla, ayrıca yerel paydaşlardan oluşan geniş bir sosyal ağ ile işbirliği içerisinde faaliyet gösterir.

*Detaylı bilgi için www.investinholland.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Dünyada iş yapılacak en iyi yerlerden birisi olan ve Avrupa’ya açılmak isteyenlerin ilk durağı olan Hollanda, 2016’da da birçok firmaya kucak açtı. Toplamda 7 bin 570 kuruluş Hollanda’da 1 milyar 470 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştirdi. En çok yatırım ise 1460 firmayla IT sektöründe oldu. Onu, 986 firmayla sağlık, 759 firmayla ulaşım ve lojistik, 751 firmayla tarım, 635 firmayla yaratıcı endüstri, 589 firmayla tüketim malları, 357 firmayla endüstri mühendisliği, 339 firmayla kimya endüstrisi, 311 firmayla elektronik ve 260 firmayla enerji sektörleri takip etti. Hollanda’ya en çok yatırım yapan firmaların ABD menşeli olduğu görülürken, onu sırasıyla İngiltere, Çin, Japonya ve Fransa takip etti.