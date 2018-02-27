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HMF Makina’nın Yeni Genel Müdürü Reyhan Uğurlu Yücel oldu

1993 yılından bu yana Hyundai marka iş makinaları ve forkliftler ile sektörde faaliyet gösteren HMF Makina’nın Genel Müdürlük görevine, Reyhan Uğurlu Yücel atandı.

HMF Makina’nın Yeni Genel Müdürü Reyhan Uğurlu Yücel oldu

1993 yılından bu yana Hyundai marka iş makinaları ve forkliftler ile sektörde faaliyet gösteren HMF Makina’nın Genel Müdürlük görevine, Reyhan Uğurlu Yücel atandı.

27 Şubat 2018 Salı 11:11
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HMF Makina’nın Yeni Genel Müdürü Reyhan Uğurlu Yücel oldu

2005 yılında HMF Makina ile iş ve istif makinaları sektörüne katılan Reyhan Uğurlu Yücel, 13 yılı aşkın geniş sektör deneyimi ile 2016 yılına kadar HMF Makina’da Pazarlama, İş Geliştirme ve Endüstriyel Ürünlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekteydi. 2016 yılında STFA Holding grup şirketlerinden olan ve 1988 yılından bu yana makina sektöründe faaliyet gösteren Universal Handlers’a Genel Müdür olarak atandı. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle de 11 yıl görev aldığı HMF Makina’da Genel Müdür olarak yeniden başladı.

 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’den mezun olan Reyhan Uğurlu Yücel, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme programını, 2011 yılında da Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı. Profesyonel hayatına Türk Philips şirketinde başlayan Yücel, Hızlı Tüketim, Tüketici Elektroniği, Bilişim sektörlerinde Canon ve Eveready/Energizer Pil şirketlerinin dâhil olduğu çok uluslu ve yerli firmalarda pazarlama, satış ve iş geliştirme konularında üst düzey yöneticilik yaptı. 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 27.02.2018 13:02
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