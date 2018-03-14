Havaş’ın destek verdiği airBaltic dünyanın en dakik havayolu oldu

Türkiye’nin lider yer hizmetleri şirketleri arasında yer alan ve iştirakleriyle uluslararası alanda da adından söz ettiren Havaş’ın Riga Havalimanı’nda yer hizmetleri operasyonlarını üstlendiği airBaltic Havayolları, İngiliz araştırma şirketi OAG tarafından 'Dünyanın En Dakik Havayolu' olarak belirlendi. Letonya’nın bayrak taşıyıcı havayolu airBaltic’in dakiklik oranı 2017’de yüzde 90.01 oldu. Düzenlenen ödül töreninde Havaş Letonya İstasyon Müdürü Simons Zitcers’a airBaltic tarafından teşekkür belgesi takdim etti.



Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, "Riga Havalimanı’nda operasyonlarımıza başladığımız 2010’dan bu yana Letonya’nın bayrak taşıyıcı havayolu airBaltic’e yolcu hizmetlerinden ramp ve uçuş operasyonlarına kadar tam kapsamlı yer hizmetleri sunuyoruz. İşbirliğimiz, airBaltic’e dünyanın en dakik havayolu unvanını kazandırdı ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Yer hizmetlerinde 80 yılı aşan tecrübemizi ve bilgi birikimimizi, nitelikli insan kaynağımızın yanı sıra modern teknolojiler ve inovasyon yaklaşımıyla da birleştirerek yurt içi ve yurt dışında tüm faaliyetlerimize taşıyoruz. Havaş olarak zamanında hizmeti, kalite standartları ve güvenlikten ödün vermeden, istikrarla sürdürmeyi önemsiyoruz. Tüm dünyada havayollarının tercih edilen iş ortağı olmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.



Havaş Riga Uluslararası Havalimanı’nda airBaltic’in yanı sıra Türk Havayolları, SAS, Ukrayna Havayolları, Air Europa, UTair, Aegean Airlines, Onurair, Freebird ve Corendon Havayolları'na yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, de-icing, kargo, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz yolcu ve operasyon hizmetleri sunuyor. 2017 yılında Havaş, Riga Havalimanı'nda 1 milyondan fazla bagajı yöneterek, 24.590 uçuş ve yaklaşık 3,5 milyon yolcuya, aynı zamanda 2,883 ton kargoya servis sağlamıştır.



Havaş Hakkında

Merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye'nin en büyük ve en köklü yer hizmetleri kuruluşu olan Havaş; TAV Havalimanları’na bağlı olarak hizmet sunuyor. Airport Service Association (ASA) ile IATA Ground Handling Council (IGHC) üyesi olan Havaş’ın başlıca faaliyetleri arasında; yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, kargo, uçuş operasyon, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri yer alıyor. Türkiye, Letonya ve Suudi Arabistan olmak üzere 3 ülkedeki 28 istasyonda 200'den fazla havayolu şirketine yer hizmetleri sunan ve Riga İstasyonu (RIX) ile ISAGO sertifikasına da sahip bulunan Havaş; kargo, posta ve antrepo hizmetleri ile İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’daki toplam 9 bin 300 metrekare alanda yer alan antrepolarıyla da havayolu şirketlerine hizmet sunuyor. Havaş ayrıca, Batum Havalimanı'na bağlantı sağlayan, Hopa Yolcu Terminali'ni Aralık 2007'den bu yana işletiyor. Şirket, kendi ağı içerisinde yaklaşık 325 bin uçuş ve 470 bin ton kargo hizmeti verip 25 milyon bagaj taşıyarak yılda 43 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veriyor. Havaş ayrıca, 19 ilde havalimanı ile şehir merkezi arasında, havayolu taşımacılığı ile aynı konfora sahip otobüsleri ile yolcu taşımacılığı hizmeti de sunuyor.