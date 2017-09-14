banner181

banner213
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

Havalimanında cenazelerin karışması

14 Eylül 2017 Perşembe 14:55
Bu haber 422 kez okundu

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden ve cenazesi İstanbul'da başka birininki ile karıştırılan Halil Asal, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

Havalimanında cenazelerin karışması
ŞANLIURFA (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden ve İstanbul'da yapılan yanlışlık nedeniyle ailesine başka birisinin cenazesi yollanan Halil Asal, hatanın düzeltilmesinin ardından Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı. 

Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Asal'ın cenazesi, önce İzmir'e ardından uçakla İstanbul'a gönderildi. Buradan Şanlıurfa'ya yollanan tabutu GAP Havaalanı'nda teslim alan aile üyeleri, cenazeyi işlemler için Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirdi. Burada tabutu açan Asal'ın yakınları, cenazenin bir kadına ait olduğunu gördü.

Asal'ın yakınları, cenazenin İstanbul Havalimanı'nda, Erzincan'a gidecek başka bir cenazeyle karıştığını öğrendi. Halil Asal'ın cenazesi, daha sonra İstanbul'dan uçakla Şanlıurfa GAP Havaalanı'na gönderildi.

Aile üyelerinin bu kez Asal'a ait olduğunu belirledikleri cenaze, morga kaldırıldı. Cenaze buradaki işlemlerin ardından, yakınlarınca Yusuf Paşa Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asal'ın cenazesi, Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.




Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.