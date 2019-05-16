Hasan Fehmi Büyükbayram, dualarla yolculandı

Kuruluşundan bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi genel sekreterliği görevini yürüten Emekli Tuğgeneral Hasan Fehmi Büyükbayram, hem görev yaptığı üniversite kampüsünde hem de Ataköy 5. kısım Ömer Duruk Camii'nden cenaze namazı kılınarak defnedildi. İAÜ kurucusu Dr. Mustafa Aydın'ın yakın çalışma arkadaşı olan Hasan Fehmi Büyükbayram için üniversite bahçesinde askeri tören düzenlendi. Öğrencileri ve öğretim görevlisi arkadaşlarının özel tören ve konuşmalarla andığı Büyükbayram'ın Hacı Bayram Veli'nin soyundan geldiği biliniyor.