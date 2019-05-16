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Hasan Fehmi Büyükbayram, dualarla yolculandı

Kuruluşundan bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi genel sekreterliği görevini yürüten Emekli Tuğgeneral Hasan Fehmi Büyükbayram, hem görev yaptığı üniversite kampüsünde hem de Ataköy 5. kısım Ömer Duruk Camii'nden cenaze namazı kılınarak defnedildi. İAÜ kurucusu Dr. Mustafa Aydın'ın yakın çalışma arkadaşı olan Hasan Fehmi Büyükbayram için üniversite bahçesinde askeri tören düzenlendi. Öğrencileri ve öğretim görevlisi arkadaşlarının özel tören ve konuşmalarla andığı Büyükbayram'ın Hacı Bayram Veli'nin soyundan geldiği biliniyor.

Hasan Fehmi Büyükbayram, dualarla yolculandı

Kuruluşundan bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi genel sekreterliği görevini yürüten Emekli Tuğgeneral Hasan Fehmi Büyükbayram, hem görev yaptığı üniversite kampüsünde hem de Ataköy 5. kısım Ömer Duruk Camii'nden cenaze namazı kılınarak defnedildi. İAÜ kurucusu Dr. Mustafa Aydın'ın yakın çalışma arkadaşı olan Hasan Fehmi Büyükbayram için üniversite bahçesinde askeri tören düzenlendi. Öğrencileri ve öğretim görevlisi arkadaşlarının özel tören ve konuşmalarla andığı Büyükbayram'ın Hacı Bayram Veli'nin soyundan geldiği biliniyor.

16 Mayıs 2019 Perşembe 12:03
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Hasan Fehmi Büyükbayram, dualarla yolculandı

 İstanbul Aydın Üniversitesi  genel sekreteri Emekli Tuğgeneral Hasan Fehmi Büyükbayram, törenlerle ebediyete uğurlandı. Görev yaptığı üniversitede anma töreni ardından cenaze namazı kılınan Büyükbayram'ı öğrencileri ve görev arkadaşları saygıyla andı. 

Emekli Tuğgeneral Hasan Fehmi Büyükbayram, emeklilik döneminde eğitime destek vermek amacıyla çalışmış ve 15 yıl boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi genel sekreterliği görevini sürdürmüştü.

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, törende yaptığı konuşmada; yakın çalışma arkadaşı Genel Sekreter Hasan Fehmi Büyükbayram'ın 15 yıl boyunca, üniversitenin kuruluşuundan beri nasıl özveriyle çalıştığını duygu dolu cümlelerle anlattı.

Son Güncelleme: 16.05.2019 12:52
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