Hasan Fehmi Büyükbayram, dualarla yolculandı

İstanbul Aydın Üniversitesi genel sekreteri Emekli Tuğgeneral Hasan Fehmi Büyükbayram, törenlerle ebediyete uğurlandı. Görev yaptığı üniversitede anma töreni ardından cenaze namazı kılınan Büyükbayram'ı öğrencileri ve görev arkadaşları saygıyla andı.
Emekli Tuğgeneral Hasan Fehmi Büyükbayram, emeklilik döneminde eğitime destek vermek amacıyla çalışmış ve 15 yıl boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi genel sekreterliği görevini sürdürmüştü.
İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, törende yaptığı konuşmada; yakın çalışma arkadaşı Genel Sekreter Hasan Fehmi Büyükbayram'ın 15 yıl boyunca, üniversitenin kuruluşuundan beri nasıl özveriyle çalıştığını duygu dolu cümlelerle anlattı.