HARLEY-DAVIDSON ailesinin yeni Cruiser üyesi: FXDR 114

arley-Davidson’ın dikkat çekici tasarıma ve yüksek performansa sahip yeni cruiser modeli FXDR 114, motosiklet tutkunları ile buluşuyor. Yeni Harley-Davidson FXDR 114, agresif drag tasarımı gelişmiş teknoloji ile bir araya getiriyor.

Harley-Davidson Softail serisinin en son üyesi FXDR 114; güçlü motoru, hafif yapısı, özel donanımı ve üstün yol tutuş özellikleri ile motosiklet severleri cezbediyor. Yeni FXDR 114, yüksek güç ve tork üretimine sahip Milwaukee-Eight 114 motoru ile benzersiz bir performans sunarken, hafif alüminyum alaşım ve kompozit malzemelerin cömert kullanımıyla elde edilen hafif yapısı ile de dikkat çekiyor.

Harley-Davidson ürün gamının yeni üyesi FXDR 114; heyecan uyandıran hava girişleri ve egzoz çıkışları, tekerleklerle kuyruk kısmı arasındaki orantısı ve ön tasarımı ile agresif bir drag motosikleti olduğunu gözler önüne seriyor. Yeni FXDR 114, iddialı tasarımınını; hafif alüminyum alaşım salıncak ve jantlar, üstün yol tutuş özelliklerine sahip ön ve arka süspansiyon, sürücünün kullanımını kolaylaştıran tam entegre dijital göstergeler gibi gelişmiş özellikler ile buluşturuyor.

FXDR 114’ün 6,25 kg ağırlığa sahip alüminyum salıncağı, diğer Softail modellerinde kullanılan çelik salıncak ile karşılaştırıldığında yüzde 43 ağırlık tasarrufu sağlıyor. Ayrıca FXDR 114; çelik alt şasi, çelik arka çamurluk ve alüminyum çamurluk desteklerinin yerine kullanılan hafif kompozit malzeme ile de yaklaşık 3.17 kg'lık bir ağırlık tasarrufunu beraberinde getiriyor.

Harley-Davidson Softail serisi, en son üyesi FXDR 114 ile birlikte 10 dikkat çeken modelden oluşuyor. Harley-Davidson, 2027 yılına kadar 100 çarpıcı motosiklet modeli lanse etmeyi planlıyor.

