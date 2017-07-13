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Gürbulak'ta 192 kilo uyuşturucu ele geçirildi

13 Temmuz 2017 Perşembe 12:01
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Gürbulak Sınır Kapısı'nda Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonla 192 kilo 248 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gürbulak'ta 192 kilo uyuşturucu ele geçirildi
ANKARA (AA) - Gürbulak Sınır Kapısı'nda Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonla 192 kilo 248 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda, İran'dan İtalya'ya gitmek üzere Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen cam levha yüklü tır, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada, dorse tabanında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi ve narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine söz konusu bölüm matkap yardımıyla açıldı ve 126 paket içerisinde 138 kilo 248 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen ikinci operasyonda ise İran’dan Almanya'ya gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen, yapı malzemesi yüklü tırda x-ray taraması sonucunda olağandışı yoğunluk tespit edildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerin incelemesi sonucu, tır dorsenin lastiklerini birbirine bağlayan silindir şeklindeki dingil tabir edilen bölgenin, demir kesme makinesi kullanılarak kesilmesiyle, 54 kilo afyon sakızı yakalandı.

Söz konusu uyuşturucu maddelere el konuldu, gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Anadolu Haber Ajansı
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