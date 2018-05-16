Günsan’dan piyasayı dönüştürecek şalt ürünleri

Yenilikçi ürün ve çözümleri ile sektörde fark yaratan Günsan’ın, yeni nesil üretim teknolojisi ile 3kA’den 6kA’e çıkan Valta serisindeki otomatik sigortaları, daha yüksek ve kesintisiz performansı ile kullanıcılar için muhteşem bir deneyim sağlıyor. Valta serisini Adile Sultan Sarayı’nda bayilerine tanıtan Günsan Elektrik’in teknolojik oyunlar ve hologram gösterisi ile katılımcılara sıra dışı bir deneyim yaşattığı gecede, Yonca Lodi de muhteşem bir konser verdi. Günsan ayrıca lansman gününe özel çekiliş ve Instagram yarışmaları ile bayilerine farklı tutarlardaki Valta ürünlerini hediye etti.

6kA otomatik sigorta ürünleri ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını ekonomik olarak karşılamaya hazırlanan Günsan’ın yeni Valta serisi, daha fazla mekaniksel ve elektriksel dayanıklılık performansı sergiliyor. Ayrıca yeni otomatik sigortalar, kontak dizaynları sayesinde daha kısa sürede güvenli kesme yapıyor. Bu sayede ürünler, yaşam alanları için güvenli ve uzun ömürlü bir koruma sağlıyor. Yeni seri şalt ürünleri eksiksiz ürün gamı ile daha geniş kullanım alanı sunarken, daha etkin bir stok yönetimine de imkân veriyor.

Otomatik sigorta ürünlerinin yanı sıra Günsan’ın yeni şalt ürün portföyünde bulunan kaçak akım koruma anahtarı, kompakt şalter, kontaktör ve termik röle de güvenliği ve performansı bir arada sunuyor.

Kompakt Şalterler Güvenlik ve Performansı Birleştiriyor

Daha kolay aksesuar montajı ve güvenli kullanım için yeniden dizayn edilen kompakt şalterler, küçük ve şık tasarımı ile panolar içerisinde daha az yer kaplıyor. 3,44mm yeni nesil ark söndürme hücresi sayesinde yaşam alanlarında güvenliği en üst noktaya çıkaran şalterler, yeni eklenen amperajları ile 1250A’ya kadar güçlü bir performans sergiliyor. Yeni nesil kompakt şalterler ayrıca, kolay aksesuar montajı ile elektrikçilere daha hızlı, konforlu ve güvenli çalışma ortamı sağlıyor.

Kontaktör ve Termik Röle Ürünleri Panolardaki Görsel Karmaşaya Son Veriyor

Bir önceki nesil ürünlere göre daha ergonomik bir yapıda bulunan Günsan’ın yeni kontaktör ve termik röle ürünleri, endüstriyel dizaynları ile üstün nitelikler sunuyor. Tüm yardımcı donanımları ile tam koruma ve kontrol sağlayan yeni nesil ürünler, toz kapağı koruma kapağı, etiketi ve tamamen kapalı bobin haznesi sayesinde tozlu ortamlarda tam koruma sağlıyor.

Yeni nesil üretim ve kontrol teknolojileri ile otomatik bobin sarma, perçinleme ve test süreçlerinde mükemmeliyeti yakalayan Günsan’ın kontaktör ve termik röle ürünleri aynı zamanda 9A-95A arasında geniş bir ürün gamı sunuyor. Çoklu gerilim ve frekans aralıkları sayesinde fonksiyonelliği ön plana çıkaran ürünlerin birbirleri ile uyumlu diyaznı panolardaki görsel karmaşaya son veriyor.

Yeni Nesil Ürünler Son Teknoloji İle Üretiliyor

Günsan’ın yeni nesil şalt ürünleri, Çin’de yer alan 357.000m2’lik yerleşim alanı, 2 Ar-Ge ve 1 inovasyon merkezi ve 10.000’ den fazla çalışanı ile senede ortalama 1 milyar kutup otomatik sigorta üretim kapasitesine sahip küresel çaptaki grup firma üretim tesisinde, son teknolojiyle tam otomasyona sahip hatlarda üretiliyor.

Uluslararası standartlara uygun olarak üretilen ürünler kısa devre testleri de dahil olmak üzere eksiksiz test ekipmanları ile donatılmış laboratuvarlarda test ediliyor. Türkiye’de satışa sunulan yeni nesil ürünler ayrıca TSE tarafından denetlenip ve sertifikalandırılıyor.

Yeni nesil şalt ürünlerin lansman toplantısında genel bir değerlendirme yapan Günsan CEO’su Stephane Nuss,“Müşterilerimize ve sektöre daha fazla değer katmak için stratejimizin bir parçası olarak ürün yelpazemizi genişletiyor, Türkiye'de konut piyasası ve son kullanıcılar için yenilikçi, kaliteli ve ekonomik ürün gamı yaratma ve sektör lideri olma noktasındaki yolculuğumuza devam diyoruz. Günsan olarak performansımız her yıl bir üst seviyeye çıkıyor. Son 3 yılda Türkiye'de % 60'dan fazla bir büyüme gösterdik. Geçtiğimiz sene de % 30'dan fazla bir büyüme oranının yanında, pazar payımızda 5 puanlık bir artış ile daha hızlı büyüyerek rekor kırdık. Lider şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Valta serisi içerisinde yer alan ve yüksek teknoloji ile üretilen yeni nesil sigorta ürünlerimiz de rekabetçi yapıları ile sektördeki konumumuza önemli katkılar sağlayacak”, dedi.

Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, “Günsan olarak, yeni seri şalt ürünleri ile mükemmel dizayn ve mükemmel performansı bir araya getirdik. Üstelik sektör dinamiklerini değiştirecek bu ürünler, eski nesil ürünlerin üzerine ekstra bir maliyet yükü olmaksızın piyasada olacak. Yeni nesil ürünlerimiz, araştırma ve geliştirme merkezleri, son teknoloji üretim bantları ve kapasitesi ile küresel çaptaki grup üretim tesisinden ülkemize ulaşıyor olacak. Teknoloji odağımız sayesinde, yeni şalt ürünlerimiz ile tüm paydaşlarımıza değer kattığımızı düşünüyoruz: Son kullanıcılar daha güvenli, üst konfor standartlarına sahip, yüksek performanslı bir ürün deneyimi; bayilerimiz etkin bir stok yönetimi; elektrikçiler ise güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı fırsatı yakalamış olacak”, dedi.