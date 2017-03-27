GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİ

ESKİŞEHİR (AA) - Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği Eskişehir'de Hasan Polatkan Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı.

Seçmenler, havaalanında Yüksek Seçim Kurulunca oluşturulan bölümlerde kimlik ve pasaportlarını kontrol ettirdikten sonra kurulan sandıkta oylarını kullanabiliyor.

Sandık Kurulu Başkanı Serpil Büyüktopaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy verme işleminin saat 08.00 itibarıyla başladığını söyledi.

Vatandaşların 16 Nisan saat 17.00'ye kadar oy verebileceğini belirten Büyüktopaç, "Geçen seçimlerde iki sandık kuruluyordu bu yıl tek sandık kuruldu. Toplam 15 görevli 3 vardiya halinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız yapılacak kontrollerin ardından 24 saat boyunca oy kullanabilecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı