GSK’ da üst düzey görev değişikliği

Mart 2012’den bu yana GSK Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev alan Dr. Emin Fadıllıoğlu, GSK Gelişmekte olan Merkez Ülkelerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.

GSK’nın gelişmekte olan ülkeler bölgesindeki yeni yapılanmaya göre bölge Batı, Merkez ve Doğu ve İhracat Ülkeleri olarak ayrıldı. Dr. Emin Fadıllıoğlu’nun yönetiminde olan Merkez bölgesi Körfez ülkeleri, Rusya, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Kuzey Afrika’dan oluşuyor.

Dr. Fadıllıoğlu, bölgenin İstanbul’dan yönetilmeye devam edeceğini açıklarken şunları söyledi “GSK Türkiye’deki faaliyetlerini yaklaşık 60 yıldır sürdürüyor. Özellikle son 5 yılda Türkiye’nin önemi giderek daha da arttı. İstanbul’un bir yönetim üssü haline gelmesi ve 30 ülkenin buradan yönetilmesi GSK’nın bölgeye yatırımlarındaki kararlılığı da ortaya koyuyor. Bunu aynı zamanda GSK’nın Türkiye’ye olan güveninin göstergesi olarak değerlendiriyorum.”

Selim Giray GSK Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcılığı görevine geldi

Dr. Emin Fadıllıoğlu’ndan Türkiye Genel Müdürlüğü ve Başkan Yardımcılığı görevini devralan Selim Giray ise GSK’nın Türkiye’deki rolüne değinerek “80 milyona sağlık ve iyilik getirmek üzere yola çıkan, Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde birinci sırada yer alan bir şirketin liderliği aynı zamanda beraberinde büyük bir sorumluluk da getiriyor. GSK Türkiye olarak geleceğin sağlığına liderlik ederken, inovasyon ve güven odaklı çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye, GSK’nın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında da ilklere imza atmaya ve örnek olmaya devam edecek.”

Dr. Emin Fadıllıoğlu kimdir?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve İstanbul Marmara Üniversitesi'nden MBA derecesi alan Fadıllıoğlu, kariyerine İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesinde başladı.

1996 yılında pazarlama stajyeri olarak başladığı Abbott Türkiye'de, çeşitli görevlerde bulundu. 2002’de Abbott Diyabet Tedavi Bölümü (ADC) Asya Pasifik Bölgesi Ticari Direktörü olarak Japonya’ya gitti. 2005 yılında Almanya merkezli olarak ADC Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Hindistan Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Fadıllıoğlu 2008-2012 arasında Abbott Türkiye Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Mart 2012’de Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı olarak GSK Türkiye’ye katılan Fadıllıoğlu, Şubat 2014’te Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan’ı kapsayan Türkiye & Kafkas Bölgesinden sorumlu Bölgesel Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı olarak atandı. Ocak 2016’da global düzeyde bölgelerde oluşturulan yeni yapılanma ile birlikte GSK Türkiye Genel Müdür ve Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Emin Fadıllıoğlu liderliğinde GSK Türkiye, Uluslararası Great Place to Work 2017 ödüllerinde birinci sırada yer aldı. Fadıllıoğlu, Türkiye'de üretilen ürünlerin payını % 46'dan % 61'e çıkardı ve yaklaşık 12 milyon TL'lik yatırımları temsil etti. Türkiye'nin en kapsamlı aşı üretim tesisi IDOL'un kurulmasına ve GSK'nın 50 milyon TL'lik yatırımına liderlik etti.

2014 ve 2015 yıllarında AIFD Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Fadıllıoğlu, halen YASED Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Selim Giray kimdir?

Lise eğitimini Robert Koleji’nde tamamlayan Selim Giray, Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünü ve Bilgi Üniversitesi MBA programını tamamladı. Kariyerine Roche’da başlayan Giray, Roche ve MSD’de Ürün Müdürü, Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinden sorumlu Bölge Pazarlama Müdürü ve Ulusal Satış Direktörü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 2010 - 2012 yılları arasında ise Cenovapharma’da Genel Müdür olarak çalıştı.

GSK Türkiye’ye Ocak 2014’te Klasik Markalar İş Birimi Direktörü olarak katılan Selim Giray daha sonra Klasik Markalar, Aşı ve Kritik Hastalıklar Direktörü olarak atandı. Ocak 2016 itibarıyla ise CEO Geleceğin Stratejisi Grubu’na katılarak, GSK House’da görev almaya başladı. Selim Giray, Temmuz 2016’dan bu yana Allergan İlaçları Genel Müdürü olarak çalışmaktaydı.Selim Giray halen aynı zamanda, kurucusu olduğu Bilgi Üniversitesi İlaç Sektörü Ürün Müdürü Sertifikasyon Programı’nın eğitmenidir.